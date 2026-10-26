La estación de montaña de Manzaneda se disfraza de Samaín

La Estación de Montaña de Manzaneda celebrará el Samaín del 30 de octubre al 1 de noviembre con un programa pensado para familias y grupos de amigos que quieran pasar el puente de Todos los Santos en la estación. La propuesta se vende como un paquete cerrado de dos noches y tres días, con las actividades de ambiente de samaín incluidas.

El paquete comprende el alojamiento, la pensión completa, una partida de Cluedo y un concurso de disfraces. El precio es de 150 euros por adulto, con un mínimo de dos personas por reserva, y de 90 euros por niño.

El Cluedo es la actividad que da título al misterio del fin de semana. Los carteles lo presentan con el lema “Ayúdanos a resolver el misterio”, de modo que los participantes tendrán que colaborar para descubrir qué ha ocurrido. El juego, inspirado en el conocido clásico de mesa de investigación, se adapta aquí al entorno de la estación y a la fecha.

Gimcana

El programa completo de actividades de Samaín en la estación incluye, además del Cluedo y del concurso de disfraces, una gincana terrorífica, un taller de manualidades y pintacaras y una fiesta de disfraces. La organización anuncia “un fin de semana de infarto” y fija el precio de estas actividades en 30 euros.

El Samaín es la fiesta tradicional gallega de la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, que en los últimos años convive con el Halloween de origen anglosajón. Manzaneda mezcla ambos nombres en su comunicación: el cartel del paquete habla de Samaín y el de las actividades, de Halloween. La estación apuesta así por un formato que combina el reclamo de la fiesta gallega con las dinámicas de juego y disfraz que más atraen a los niños.

La oferta de samaín está abierta a todas las familias. | La Región

La estación, situada en el concello de Manzaneda, en la provincia de Ourense, abre así su programación de otoño con una oferta de ocio dirigida a quien busca algo distinto en una fecha de gran movimiento turístico en Galicia.

Para obtener información y hacer reservas, la estación facilita el teléfono 988 30 90 90, el correo electrónico ven@manzaneda.com y las páginas web manzaneda.com y venamanzaneda.com.