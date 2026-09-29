Viana prepara un octubre de teatro, solidaridad y Samaín

El Concello de Viana do Bolo presenta un programa otoñal de actividades para el mes de octubre que incluye propuestas solidarias, representaciones teatrales, fiestas tradicionales, exposiciones y la celebración del Samaín.

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Las iniciativas darán comienzo el próximo sábado 3 de octubre, a las 19,00 horas, con la Gran Noite Solidaria contra o Cancro, organizada por el grupo de voluntarias de Viana. La actividad se desarrollará en la Casa da Cultura y contará con las actuaciones de Son do Sil y Mago Teto.

El miércoles 7 de octubre, a las 11,45 horas, será el turno de la representación teatral “Foot” -también en la Casa de la Cultura- un monólogo poético, cómico y por momentos distópico que relata la realidad de Palestina a través de la mirada de un joven futbolista y el caótico camino de su selección para intentar clasificarse a la Copa Mundial.

Como cierre del programa, el sábado 31 de octubre, las calles se llenarán de ambiente festivo con la celebración del Samaín

El sábado 10 de octubre, llegará uno de los platos fuertes: la décimo octava edición de la Fiesta de la Vendimia de Punxeiro. Una cita para los amantes del vino y el buen comer que podrán disfrutar de una ruta por una veintena de bodegas acompañada de charangas orquesta y discomóvil.

El calendario incluirá también una propuesta vinculada al Día de la Mujer Rural, que tendrá como eje la visibilización y el reconocimiento del papel de las mujeres en el medio rural. Así, el jueves 15 de octubre, a las 12,30 horas, se inaugurará en la sala de exposiciones del Concello la muestra ‘Poñémonos Moradas’.

La programación teatral regresará el sábado 24 de octubre, a las 20,00 horas, con la representación de “As alumnas”. La obra acercará al público una nueva propuesta escénica dentro de la programación cultural del municipio, ofreciendo una oportunidad para disfrutar del teatro y favorecer la participación de vecinos.

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Como cierre del programa, el sábado 31 de octubre, durante la tarde, las calles de Viana do Bolo se llenarán de ambiente festivo con la celebración del Samaín. La iniciativa trasladará a diferentes espacios del municipio una de las tradiciones más vinculadas al calendario otoñal gallego, con una jornada pensada para la participación de público de todas las edades y especialmente para los más pequeños.