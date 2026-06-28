Galería | Manzaneda viaja al pasado con el éxito de su primera feria medieval

El Concello de Manzaneda recupera su historia en las calles de la villa con un concurrido mercado artesanal y vistosos espectáculos de animación.

El Concello de Manzaneda celebró este fin de semana la primera edición de su feria medieval, un evento que busca recuperar el pasado histórico de la villa a través de una propuesta lúdica. Desde la administración local señalaron que esta iniciativa nació con la intención de tener continuidad en los próximos años, subrayando que la historia del municipio merece ser vivida en sus calles.

Durante estas dos jornadas, el núcleo urbano se transformó gracias a la decoración de época. El espacio central contó con un mercado de puestos artesanales, un carrusel de madera y un rincón infantil dedicado a juegos tradicionales. La ambientación en las calles se completó con la presencia constante de trovadores y música en directo, con pases frecuentes a cargo de agrupaciones como Turdión y Grimorium.

Entre las actividades más destacadas se encontraron las representaciones de gran formato, como A Lenda y el impactante espectáculo nocturno Vulcano, el fuego del infierno, que puso el broche de oro a la medianoche del sábado.