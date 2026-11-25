La nieve ya cubre la estación de montaña de Manzaneda en una jornada invernal en la provincia de Ourense marcada por mínimas de -2,9 grados, avisos por nevadas y la primera salida de las máquinas quitanieves de la temporada

La nieve ya cubre la estación de montaña de Manzaneda este miércoles, dentro de una de las primeras jornadas plenamente invernales de la temporada en la provincia de Ourense, marcada por las nevadas en las zonas altas y un acusado descenso térmico con mínimas de hasta -2,9 grados.

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Según los registros de MeteoGalicia, Cabeza de Manzaneda y Xares (A Veiga) marcaron la mínima provincial con -2,9 grados, mientras que en Lardeira (Carballeda de Valdeorras) se alcanzaron los -2,1 grados, en un episodio de frío que también dejó registros bajo cero en Ancares (-0,9 grados) y Alto do Poio (-0,8 grados), así como valores suaves en la ciudad de Ourense (7,7 grados).

La llegada de un frente atlántico ha situado la cota de nieve en torno a los 1.000-1.100 metros, con aviso amarillo de la AEMET en la montaña ourensana y acumulaciones previstas de hasta diez centímetros en 24 horas a partir de los 1.100 metros, además de la primera actuación del operativo de vialidad invernal de la Xunta en la OU-122 en Carballeda de Valdeorras, donde se retiró nieve y se echaron 2 toneladas de sal en 5 kilómetros.