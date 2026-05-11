Herido un matrimonio septuagenario en una salida de vía en Langullo, Manzaneda

TRASLADADO EN HELICÓPTERO

Sobre las 11:30 horas del mediodía de este 11 de mayo se informaba de una salida de vía en la que un matrimonio resultó herido y tuvo que ser trasladado al CHUO

La Región
Publicado: 11 may 2026 - 17:14 Actualizado: 11 may 2026 - 17:52
Helicóptero del 061.
Sobre las 11:30 horas del mediodía de este lunes, 11 de mayo, se informaba de un accidente de tráfico que dejaba dos heridos en la aldea de Langullo, en la parroquia de Cesuris, Concello de Manzaneda. El accidente consistió en una salida de vía en la que el matrimonio septuagenario que viajaba en el turismo, y que sen ese momento se dirigian a su casa, tuvo que ser trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

El marido se mantenía inconsciente en el momento en el que se realizó el aviso al 112. La mujer fue trasladada en ambulancia, mientras que para transportar al hombre fue necesario un helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Manzaneda.

