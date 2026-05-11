TRASLADADO EN HELICÓPTERO
Herido un matrimonio septuagenario en una salida de vía en Langullo, Manzaneda
Sobre las 11:30 horas del mediodía de este lunes, 11 de mayo, se informaba de un accidente de tráfico que dejaba dos heridos en la aldea de Langullo, en la parroquia de Cesuris, Concello de Manzaneda. El accidente consistió en una salida de vía en la que el matrimonio septuagenario que viajaba en el turismo, y que sen ese momento se dirigian a su casa, tuvo que ser trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
El marido se mantenía inconsciente en el momento en el que se realizó el aviso al 112. La mujer fue trasladada en ambulancia, mientras que para transportar al hombre fue necesario un helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias.
Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Manzaneda.
