Un herido al volcar un coche tras una colisión en la carretera de subida a Montealegre, en Ourense

Un accidente con heridos dejaba una curiosa estampa en la tarde de este viernes, 8 de mayo, en la carretera que sube al parque botánico de Montealegre, en Ourense. Un vehículo que bajaba por dicha vía desde el depósito de agua colisionó contra otro que subía, lo que provocó el vuelco lateral de uno de ellos y dejó la imagen del vehículo con su parte inferior encarando la fachada del portal número 2 de la calle Fonte dos Caños.

Un particular informó del siniestro sobre las 19:31 horas. El vehículo que bajaba, que sería de alquiler, llevaba cuatro ocupantes a los cuales se les realizó la prueba de alcoholemia y drogas, en las que dieron negativo. Hasta el lugar se desplazaron el 061, los bomberos de Ourense y la Policía Local de Ourense.

En las imágenes, además de apreciarse los efectivos anteriormente nombrados, se ve a los cuatro jóvenes del vehículo que bajaba en buen estado y ya en el exterior del coche. También se ve el coche volcado lateralmente y encarando la fachada del número 2 de la calle, con todos los objetos que llevaba en el maletero esparcidos por el suelo.

Se trata de un acceso muy estrecho en el que recientemente se llevaron a cabo labores de repintado y mantenimiento del firme para intentar ampliar al máximo la calzada, sobre todo en aquellas zonas más angostas en las que la circulación en doble sentido se hace complicada.

Esta carretera entre el cementerio y el auditorio, que va hasta el parque botánico de Montealegre, tramo en el que se registró el accidente, concentra en los últimos tiempos un intenso tráfico, ya que conecta la ciudad con el polígono de Pereiro de Aguiar.