Un incendio forestal en Manzaneda supera las 20 hectáreas durante la madrugada

Imagen del incendio en Manzaneda durante la madrugada

Un incendio forestal permanece activo este viernes en el municipio ourensano de Manzaneda, concretamente en la parroquia de Raigada. Según las últimas estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, las llamas superan ya las 20 hectáreas afectadas.

El fuego se inició a las 01:15 horas de este viernes y desde entonces trabajan en la zona diferentes medios terrestres para tratar de controlar las llamas.

Ocho brigadas trabajan en la extinción

En las labores de extinción se han movilizado hasta el momento 6 agentes, 8 brigadas, 6 motobombas y una pala.

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Medio Rural recuerda que la ciudadanía dispone del teléfono gratuito 085 para comunicar la detección de cualquier incendio forestal. También está disponible la aplicación ALume, que permite avisar sobre fuegos forestales activos en Galicia.