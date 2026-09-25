Un incendio forestal en Manzaneda supera las 20 hectáreas durante la madrugada
EN RAIGADA
El fuego permanece activo en la parroquia de Raigada, en Manzaneda, desde las 01:15 horas y mantiene movilizadas a ocho brigadas y seis motobombas.
Un incendio forestal permanece activo este viernes en el municipio ourensano de Manzaneda, concretamente en la parroquia de Raigada. Según las últimas estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, las llamas superan ya las 20 hectáreas afectadas.
El fuego se inició a las 01:15 horas de este viernes y desde entonces trabajan en la zona diferentes medios terrestres para tratar de controlar las llamas.
Ocho brigadas trabajan en la extinción
En las labores de extinción se han movilizado hasta el momento 6 agentes, 8 brigadas, 6 motobombas y una pala.
Medio Rural recuerda que la ciudadanía dispone del teléfono gratuito 085 para comunicar la detección de cualquier incendio forestal. También está disponible la aplicación ALume, que permite avisar sobre fuegos forestales activos en Galicia.
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