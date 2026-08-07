¿Sabe usted que en Manzaneda el fútbol no solo mueve balones, también paellas gigantes? ¿Que con motivo del torneo de verano, la organización echó mano para recaudar fondos de las espectaculares paellas de Vikocinillas, el vecino afincado en Castellón? ¿Que no perdona un verano sin regresar para ponerse al mando de los fogones? Porque hay goles que dan trofeos… y paellas que ayudan a pagarlos.

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