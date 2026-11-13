Reparto de poder entre propios y expectantes

Aunque la frase se le ha atribuido a Maurice Duverger con respecto a las consecuencias de los resultados de unas elecciones, “el poder es un botín” (que se reparte como un despojo) fue acuñada por el senador estadounidense William L. Marcy en 1832, refiriéndose al “spoils system” en la política estadounidense, donde los vencedores en elecciones otorgaban cargos gubernamentales a sus partidarios y aliados. Esta expresión ha sido utilizada para referirse a la práctica de distribuir beneficios entre los miembros de los partidos que logran el poder y a sus aliados. Lo cierto es que eso ocurre en todas las democracias, unas de manera más intensa que otras. En otros casos, por lo menos, cosa que no ocurre como acabamos de ver en España, se asignan los puestos a personas con el adecuado contraste y preparación. Como nos acabamos de enterar, en el Ministerio de Transportes esta practica está hoy en día consolidada, donde unos y otros aliados de Pedro Sánchez tienen un carguito asombroso.

Ahora mismo hay un montón de tipos, que en Italia llaman los “expectantes”, en todos los partidos, esperando que el resultado de las urnas les resuelva la vida. Muchos de ellos no tienen oficio ni han trabajado en nada en la vida, pero han ido tirando con empleos del partido. No votar o votar en blanco es una opción democrática y si fuéramos mayoría, al deslegitimar este sistema de listas cerradas y bloqueadas, quizá podríamos forzar una regeneración de la política que los que viven del sistema no van a traernos. Las elecciones, todas las elecciones, tienen un aspecto humano en el que no siempre reparamos. Son aquella serie de personas cuya estabilidad laboral, personal y hasta familiar depende del resultado. Para nosotros son simplemente las clientelas de los partidos, de todos los partidos. Es una de las miserias de la política.

Que un partido reparta entre los suyos los puestos de libre designación es normal y aceptado

En nuestros días pervive, aunque con otras fórmulas, la inveterada institución del funcionario cesante de la Restauración. Como se sabe, antes de la profesionalización de la Administración, con los partidos turnantes entraban y salían de los ministerios oleadas de empleados del Estado, cuya permanencia en el puesto dependía de la continuidad del partido. Así iban las cosas. No han cambiado tanto, en algún sentido. Lamentablemente, estas clientelas nutren gran parte del aparato de todas las administraciones y, cuando no consiguen asentarse -que con frecuencia lo consiguen por vías espurias-, su suerte queda ligada a que los suyos repitan. Con ocasión de la dana, se descubrieron casos escandalosos, como de aquel alto cargo de la Diputación de Valencia, designado para el seguimiento de la situación que venía ocupando, tras falsifican su título, un puesto para el que carecía del nivel académico exigido.

Ahora, como siempre, asesores, secretarias, directores, puestos de confianza y designación están al albur de la suerte que las urnas deparen a los jefes de filas. Y una tropa semejante espera en sus cuarteles para lanzarse sobre las posiciones anheladas, caso de que éstas sean desalojadas. El problema no es que este fenómeno ocurra, que hasta cierto punto y grado es normal. Lo peligroso es que estas sinecuras no se limitan a los puestos de gestión política de la Administración, sino que las clientelas de los partidos, en aquellos ámbitos donde gobiernen y del color que sean, han crecido de forma tan llamativa que se han profesionalizado hasta niveles insoportables. Y no es bueno para la democracia.

Que un partido reparta entre los suyos los puestos de libre designación es normal y aceptado. La sociología electoral reconoce que las contiendas son lo más parecido a una guerra y que el poder, en el más plebeyo de los sentidos, es el botín. Y el botín se reparte como hacían los bucaneros. Y todo el mundo quiere su parte. Lo malo es que la gente que trabaja normalmente, que paga los impuestos y reconoce a los beneficiarios de esta lotería, se siente frustrada y desconfiada cuando ve a tantas personas no precisamente capaces encaramadas en funciones que ampliamente las rebasan. Los italianos, que tienen un especial sentido del humor, suelen decir que es mejor que las cosas no cambien mucho, porque cada vez que cambian hay que volver a empezar de cero… las cuentas.