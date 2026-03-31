Manzaneda mejora su residencia para mayores

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, se reunió con el alcalde de Manzaneda, Pedro Yáñez, para evaluar el avance de las obras de reforma de la residencia municipal para personas mayores, que se encuentran en su fase final. Esta actuación cuenta con una inversión de más de 300.000 euros procedentes del Plan de Inversiones de la Xunta, destinado a la reforma y ampliación de centros de mayores de gestión municipal.

Las obras incluyen mejoras en la seguridad y accesibilidad del edificio, así como en su eficiencia energética. Entre las actuaciones destacan la renovación de la instalación térmica, actualización del sistema eléctrico del ascensor y remodelación de la zona de enfermería y habitaciones.

Según explicó la conselleira, esta intervención forma parte del objetivo del Gobierno autonómico de reforzar la red de servicios de proximidad. A través de este plan, está prevista la creación de 650 nuevas plazas públicas en residencias y centros de día en una veintena de municipios gallegos.

Durante la reunión también se abordó la cesión al Concello de un edificio construido por la Xunta para un centro de día que no llegó a ponerse en funcionamiento para dicho servicio en ningún momento. Este inmueble, situado en la misma parcela que la residencia, que en la actualidad ya se usa para diversos eventos, podrá destinarse a nuevos usos que complementen el servicio actual.

Además, se informó de que el Concello de Manzaneda podrá beneficiarse del incremento de la financiación autonómica para el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), con una aportación cercana a 350.000 euros en los próximos tres años.