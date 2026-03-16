DO 9 AO 12 DE ABRIL
Convivencia do ecosistema emprendedor galego en Manzaneda e San Xoán de Río
Manzaneda e San Xoán de Río acollerán do 9 ao 12 de abril unha convivencia de persoas e entidades do sistema emprendedor galego, impulsada pola Xunta, da man da Deputación, o concello de Río e o movemento Impact Social Cup.
Esta iniciativa piloto, Impact Campus Galicia, prevé reunir máis de 100 persoas entre emprendedores locais, inversores, empresas, estudantes, artistas e deportistas galegos, co obxectivo de dar visibilidade a novas iniciativas e conectar con empresas nunha contorna rural.
A cita incluirá actividades de ocio, turismo e aprendizaxe, así como accións para interactuar coas veciñas e veciños, tanto en San Xoán de Río como na estación de montaña de Manzaneda. Ademais, haberá encontros con empresarios galegos e deportistas.
O evento está aberto a tódolos interesados, que xa se poden inscribir na web da Xunta.
También te puede interesar
PRIMERA VEZ EN MÁS DE 100 AÑOS
Reservas en Trives y Valdeorras con un año de antelación para ver el eclipse del 12 de agosto
IES XERMÁN ANCOCHEA
Alumnos triveses foron arqueólogos por un día
Lo último
AYUDAS EN LA CANTABRIA EXTERIOR
Ya se pueden solicitar las ayudas para la remodelación y equipamiento de las Casas de Cantabria en el exterior
TEMPORADA DE PESCA
Pescador ourensano: "Me sorprendió lo bajo que va el nivel del Miño"