Convivencia do ecosistema emprendedor galego en Manzaneda e San Xoán de Río

DO 9 AO 12 DE ABRIL

Un cento de persoas entre emprendedores locais, inversores, empresas e estudantes daranse cita en Manzaneda e San Xoán de Río da man da Xunta e a Deputación

Concello de San Xoán de Río. | Reme Martínez

Manzaneda e San Xoán de Río acollerán do 9 ao 12 de abril unha convivencia de persoas e entidades do sistema emprendedor galego, impulsada pola Xunta, da man da Deputación, o concello de Río e o movemento Impact Social Cup.

Esta iniciativa piloto, Impact Campus Galicia, prevé reunir máis de 100 persoas entre emprendedores locais, inversores, empresas, estudantes, artistas e deportistas galegos, co obxectivo de dar visibilidade a novas iniciativas e conectar con empresas nunha contorna rural.

A cita incluirá actividades de ocio, turismo e aprendizaxe, así como accións para interactuar coas veciñas e veciños, tanto en San Xoán de Río como na estación de montaña de Manzaneda. Ademais, haberá encontros con empresarios galegos e deportistas.

O evento está aberto a tódolos interesados, que xa se poden inscribir na web da Xunta.

stats