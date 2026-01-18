Manzaneda prevé abrir dos pistas este domingo

La nieve caída en el transcurso de la madrugada del sábado permitirá la reapertura de dos pistas de la estación de montaña de Manzaneda para la práctica del esquí este domingo, según las previsiones que maneja el complejo invernal gallego. En todo caso, sus equipos tratarán de que la superficie apta para los esquiadores aumente manteniendo en marcha el sistema de innivación que pusieron en funcionamiento en la madrugada del viernes.

El parte de nieve provisional difundido en la mañana del sábado indica que este domingo abrirán dos pistas (Seixo y Fontefría), con una superficie esquiable de 1,2 kilómetros y tres remontes abiertos. Ya en referencia a la calidad de la nieve que cubre las pistas, es húmeda y sus espesores oscilan entre los 5 y los 15 centímetros.

En la estación de montaña tienen puestos los ojos en unas previsiones meteorológicas que anuncian nuevas nevadas para la próxima semana, unas estimaciones que, de cumplirse, mejorarán un buen balance de visitantes del complejo invernal que contabilizaba casi 15.000 visitantes entre el 23 de diciembre y el 11 de enero, siendo esquiadores casi 9.000. Durante este periodo, la ocupación del complejo de alojamientos alcanzó una media próxima al 87%, llegando a alcanzar el 94% en determinados momentos.