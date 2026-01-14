Manzaneda cerró la Navidad con cerca de 15.000 usuarios

UNA VÍA CLÍNICA
DESTINO DE INVIERNO
La Estación de Montaña de Manzaneda cerró el período navideño con un balance “muy positivo” tanto en afluencia de visitantes como en ocupación de alojamientos, confirmando su recuperación tras la grave afectación sufrida por la ola de incendios del pasado verano. Así lo destacó este martes, 13 de enero, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante una visita a las instalaciones, acompañado por el director de la misma, Víctor Picos.
“Apenas 5 meses despois da vaga incendios que afectou á provincia de Ourense e afectou tamén dun xeito considerable á Estación de Montaña de Manzaneda temos que decir que xa recuperamos toda a nosa operatividade”, añadiendo Merelles en sus primeras declaraciones que “Manzaneda segue a ser a gran estación de montaña do noroeste peninsular”.
Entre el 23 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, Manzaneda registró un total de 14.559 usuarios, de los cuales 8.915 fueron esquiadores y 6.844 visitantes no practicantes. Unos datos que, en palabras de Merelles, “poñen de manifesto o atractivo de Manzaneda non só para a práctica do esquí, senón tamén como espazo de lecer, natureza e turismo familiar, mesmo en xornadas nas que non foi posible a actividade do esquí”.
La ocupación del complejo de alojamientos alcanzó cifras especialmente elevadas, con una media cercana al 87 por ciento y picos de hasta el 94 por ciento en los días de mayor demanda, “nos días de Nadal”.
Para el director de Turismo de Galicia, estos resultados suponen “un impulso moi importante para toda a tempada” y refuerzan la estrategia de la Xunta de diversificar la oferta turística y posicionar la comunidad como destino de invierno. En este sentido, subrayó que Manzaneda contribuye de forma especial a situar a Ourense como un referente en este segmento. El balance de la campaña navideña confirma así el papel de Manzaneda no sólo como estación de esquí, sino como un espacio de ocio y naturaleza capaz de atraer visitantes más allá de la actividad deportiva, reforzando su peso dentro del mapa turístico gallego.
“Manzaneda non solo é neve senón que está aberta para disfrutar tamén na primavera e no verán”, resumía Merelles, mientras aprovechaba para dar las gracias a trabajadores de la estación, bomberos y otros operativos como la UME , por su esfuerzo en los incendios”.
Merelles incidió además en que los datos avalan la apuesta por consolidar la Estación como un destino activo durante todo el año. “Favorecen a consolidación de Manzaneda como destino de montaña os 365 días do ano, con impacto directo na economía local e comarcal”, afirmó, sumando que “nós sempre apostamos, Xunta e Deputación, por diversificar a oferta de Manzaneda e para que haxa actividades dutante todo o ano. Estamos traballando para desarrollar un plan para poder ter máis actividades nesas épocas que non hai neve e así poder decir que este é un foco para o turismo de natureza. É certo que aquí a base está no esquí, pero apostamos pola diversificación”, algo que explicaba que se está llevando desde hace un tiempo, acogiendo actividades como “campamentos de nenos, competicións deportivas ou bicicleta de montaña”, en pleno contacto con la naturaleza.
