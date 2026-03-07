Marzo arranca con sol y nieve en Manzaneda

TRES PISTAS ESQUIABLES

La Estación abrió tres pistas con dos kilómetros esquiables este sábado

La Región
Publicado: 07 mar 2026 - 21:00 Actualizado: 07 mar 2026 - 21:20
La estación tuvo operativos dos remontes para la jornada.
La estación de Montaña de Manzaneda abrió este sábado sus puertas a los amantes de la nieve, que pudieron disfrutar de una jornada acompañada por el sol.

Según informan desde la propia estación, gracias a su nuevo sistema de innivación y a los esfuerzos de los pisapistas, se consiguió preparar la base suficiente para poder abrir y disponer de tres pistas abiertas, lo que supusieron dos kilómetros por los que deslizarse y disfrutar de la montaña.

“No son las condiciones que nos gustaría tener, pero sí las suficientes para volver a compartir la nieve con todos vosotros”, informaban en su comunicado, explicando que el espesor de la nieve, húmeda en esta ocasión, era de cinco centímetros. Los amantes de los deportes de nieve, y los turistas que se acercaron a disfrutar del paisaje, pudieron hacer uso de los dos remontes operativos para acceder a las pistas.

