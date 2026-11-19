La Estación de Montaña de Manzaneda ha recibido este jueves, 19 de noviembre, la primera nevada de la temporada, dejando las primeras imágenes invernales en sus instalaciones y en el entorno de las pistas. Los primeros copos devuelven el paisaje blanco a la estación y anticipan la llegada de una nueva temporada de invierno.

Las primeras estampas invernales en la Estación de Montaña. | La Región

Esta primera nevada supone una de las señales más esperadas por los aficionados a la nieve y marca el inicio de la cuenta atrás para la campaña de esquí 2026-2027. La evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas semanas será determinante para comprobar la acumulación de nieve y el estado de las pistas.

La estación avanza en los preparativos para la nueva temporada, pendiente de las temperaturas y de las precipitaciones que permitan disponer de las condiciones adecuadas para la apertura de las instalaciones. La llegada de los primeros copos devuelve a la Estación de Montaña de Manzaneda su imagen más invernal, aunque todavía habrá que esperar para conocer cómo evolucionará el manto de nieve.

La nieve tiñe de blanco las instalaciones en Manzaneda. | La Región

Las próximas jornadas serán clave para comprobar si las precipitaciones continúan y permiten aumentar el espesor acumulado en las pistas. Mientras tanto, la primera nevada ya ha dejado las primeras estampas de invierno en la estación.