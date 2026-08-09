Telesilla gratis en la Estación de Montaña para los censados en Trives y Manzaneda para ver el eclipse

Manzaneda y Trives se erigen como dos de los mejores enclaves para poder contemplar el miércoles el eclipse total de sol. Para acceder a la zona de observación, las personas empadronadas en estos dos concellos podrán utilizar gratuitamente el telesilla de la Estación de Montaña de Manzaneda para subir a la Cabeza Grande.

Según infomó el Concello de Trives, se repartirán a partir de este lunes pulseras identificativas para acreditar el acceso. Además, entregarán gafas específicas y certificadas para la observación solar, que se entregarán inicialmente a las personas empadronadas y, si quedan unidades disponibles una vez atendida la demanda vecinal, las podrán solicitar el resto de personas.

“O Concello leva tempo traballando na preparación desta xornada coa vontade de que se converta nunha experiencia especial para a veciñanza e para as familias, pero tamén nunha oportunidade para dar a coñecer o potencial turístico, natural e astronómico do territorio”, señala el ente local trivés.

En este sentido, se ha organizado en la zona de antenas una observación organizada del eclipse, que contará con la presencia de un experto en astronomía. Durante la actividad, se explicarán las distintas fases del fenómeno mientras está sucediendo en el cielo y algunas de las claves para comprender mejor un eclipse total de sol.

“A proposta busca combinar divulgación científica e experiencia, de maneira que poidan desfrutar da xornada tanto as persoas afeccionadas á astronomía como aquelas que simplemente se acheguen por curiosidade, señalan desde el Concello de Trives.