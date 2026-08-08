Las personas con ceguera disfrutarán del eclipse en espacios de sonificación

Cerca de 55 observaciones públicas organizadas a lo largo del país dispondrán de espacios de sonificación del eclipse en el marco de este proyecto, que busca garantizar que personas con discapacidad visual puedan vivir este fenómeno cósmico. El eclipse total de Sol que cruzará España el próximo 12 de agosto podrá experimentarse también a través del sonido gracias al proyecto Eclipse Inclusivo del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC).

Eclipse Inclusivo pone de forma gratuita a disposición de los organizadores de eventos de observación del eclipse total de Sol los dispositivos LightSound: una herramienta que convierte en tiempo real las variaciones de la luz solar en sonido. El proyecto recibió alrededor de 100 solicitudes para eventos de observación realizados en localidades ubicadas en la franja de totalidad del eclipse.

En estos espacios de sonificación cualquier persona podrá disfrutar el eclipse a través del sonido generado en tiempo real por los dispositivos LightSound. Esta experiencia permite percibir la evolución del fenómeno mediante variaciones sonoras que reflejan los cambios en la luz solar, ofreciendo una nueva forma de vivir el eclipse que, además de hacer posible la participación de las personas con discapacidad visual, invita a cualquier asistente a descubrir el fenómeno desde una perspectiva diferente e inmersiva.

“El acceso a un eclipse total no debería depender de la capacidad de ver. Disponer de herramientas accesibles como los dispositivos LightSound permite que las personas con discapacidad visual sean las protagonistas de su propia experiencia, percibiendo directamente la evolución del fenómeno sin necesidad de que otra persona se la interprete”, afirma el coordinador del proyecto Eclipse Inclusivo, Jorge Rivero.

Emoción colectiva

Riero explica que la totalidad “es un instante de enorme emoción que millones de personas comparten al mismo tiempo”. “Hacerlo accesible significa garantizar que esa emoción colectiva también pueda vivirse en primera persona por quienes, tradicionalmente, han quedado al margen de este tipo de experiencias”, añade. Gracias a que muchas administraciones apostaron por incorporar estos espacios en sus programas oficiales, estarán presentes en algunos de los principales eventos de observación del eclipse organizados en España.