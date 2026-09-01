El circuito provincial de basket 3x3 que organiza la Diputación encara la recta final de la primera fase, rumbo a la final del día 17
La Diputación de Ourense, en su afán de fomentar la práctica deportiva en todas las edades, lleva la modalidad 3x3 de baloncesto a toda la provincia. Lo hace con el Circuito 3x3 DepOUrense Basket, que viene de disfrutar de dos nuevos torneos. Fueron los desarrollados el sábado en Xinzo de Limia y el domingo en Allariz, dos comarcas muy ligadas al deporte de la canasta.
En liza estuvieron las categorías preminibasket y minibasket infantil, cadete, júnior y sénior, tanto masculino como femenino y mixto. El objetivo, estar entre los mejores de cada una de ellas y conseguir plaza para la final que se disputará el día 19 en el Pazo.
En el torneo de Xinzo, el campeón en la categoría premini-mini fue el Suma y Sigue, con el Nam Dunks subcampeón. En la categoría infantil-cadete conquistó el título el Xa Fumega, mientras que el Triple pa Casa fuer subcampeón. Barrigas Verdes logró el entorchado en la categoría de los mayores, la júnior-sénior y Pirulos fue el equipo subcampeón.
Fiesta en Allariz
Deporte y convivencia convirtieron el torneo de Allariz en una fiesta. En lo competitivo, el equipo campeón en la categoría premini-mini fue el Suma y Sigue, mientras que el subcampeonato se lo quedó en Nam Dunks. En la categoría infantil-cadete conquistó el título el Airball United, mientras que Los Payasos Justicieros fueron subcampeones. El Imprenta se hizo con el entorchado en la júnior-sénior y La Vinotinto 3x3 fue el subcampeón. Y el sábado, en O Barco.
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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Alán Pérez