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Organización, deportistas, árbitros y algunos acompañantes enla foto de familia del Torneo 3x3 DepOUrense Basket que se desarrolló el domingo en Allariz.
Organización, deportistas, árbitros y algunos acompañantes enla foto de familia del Torneo 3x3 DepOUrense Basket que se desarrolló el domingo en Allariz. | La Región

El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo

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El circuito provincial de basket 3x3 que organiza la Diputación encara la recta final de la primera fase, rumbo a la final del día 17

La Diputación de Ourense, en su afán de fomentar la práctica deportiva en todas las edades, lleva la modalidad 3x3 de baloncesto a toda la provincia. Lo hace con el Circuito 3x3 DepOUrense Basket, que viene de disfrutar de dos nuevos torneos. Fueron los desarrollados el sábado en Xinzo de Limia y el domingo en Allariz, dos comarcas muy ligadas al deporte de la canasta.

En liza estuvieron las categorías preminibasket y minibasket infantil, cadete, júnior y sénior, tanto masculino como femenino y mixto. El objetivo, estar entre los mejores de cada una de ellas y conseguir plaza para la final que se disputará el día 19 en el Pazo.

En el torneo de Xinzo, el campeón en la categoría premini-mini fue el Suma y Sigue, con el Nam Dunks subcampeón. En la categoría infantil-cadete conquistó el título el Xa Fumega, mientras que el Triple pa Casa fuer subcampeón. Barrigas Verdes logró el entorchado en la categoría de los mayores, la júnior-sénior y Pirulos fue el equipo subcampeón.

Fiesta en Allariz

Deporte y convivencia convirtieron el torneo de Allariz en una fiesta. En lo competitivo, el equipo campeón en la categoría premini-mini fue el Suma y Sigue, mientras que el subcampeonato se lo quedó en Nam Dunks. En la categoría infantil-cadete conquistó el título el Airball United, mientras que Los Payasos Justicieros fueron subcampeones. El Imprenta se hizo con el entorchado en la júnior-sénior y La Vinotinto 3x3 fue el subcampeón. Y el sábado, en O Barco.

El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
1/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
2/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
3/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
4/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
5/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
6/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
7/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
8/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
9/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
10/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
11/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
12/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
13/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
14/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
15/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
16/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
17/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
18/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
19/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
20/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
21/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
22/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
23/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
24/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
25/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
26/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
27/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
28/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
29/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
30/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
31/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
32/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
33/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
34/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
35/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
36/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
37/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
38/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
39/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
40/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
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El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
42/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez
El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo
43/43 El 3x3 DepOUrense visitó Allariz y Xinzo | Alán Pérez

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