Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 1 de septiembre
MEDIDAS APROBADAS
Tras el Consello de Xunta de este 1 de septiembre, ve la comparecencia completa del presidente de la Xunta de Galicia.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, compareció este martes, 1 de septiembre, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.
Aquí puedes ver la intervención del presidente autónomico.
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