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Rueda comparece tras el Consello de la Xunta

Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 1 de septiembre

MEDIDAS APROBADAS

Tras el Consello de Xunta de este 1 de septiembre, ve la comparecencia completa del presidente de la Xunta de Galicia.

El Consello de la Xunta de este martes
El Consello de la Xunta de este martes | Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, compareció este martes, 1 de septiembre, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.

Aquí puedes ver la intervención del presidente autónomico.

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