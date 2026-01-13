Y para abrir el año, atletismo “short track”

Y como esto no para, finalizado 2025 y llegado 2026 ya hay nuevo calendario del Programa de Actividades +Deporte La Región. Como es habitual desde hace siete años, la primera actividad del curso es el Trofeo +Deporte La Región en pista corta. Fue el viernes día 3, con la presencia de dos centenares de jóvenes deportistas de los clubes gallegos, puesto que fue una prueba oficial de la Federación Gallega de Atletismo.

El programa, desarrollado en jornada de tarde, fue muy completo, al disfrutar de los concursos de altura, longitud, peso y pértiga, además de las pruebas de velocidad de 50, 60, y 200 metros. Al tratarse de un evento reservado para las categorías de base, no faltó el “Grand Prix”, la prueba que cerró el certamen.

Este Trofeo +Deporte de Atletismo fue solo la primera de las cerca de medio centenar de actividades propias que están previstas para el año 2026.

Además, +Deporte La Región colabora con un buen número de actividades que organizan los clubes provinciales y las federaciones. Solo este mes de enero el suplemento ya colaboró con la primera jornada de la Copa Diputación de tiro olímpico en Eiroás, el Campeonato Gallego de campo a través en A Rúa y la Copa Gallega de Clubes de atletismo máster en Expourense.

Y lo hará en este primer mes del año el sábado 17 con la Copa de Clubes absoluta de atletismo en Expourense, el domingo 18 con la Ruta do Cocido de mountain bine y el Cross de Boborás, el sábado 24 el Campeonato Gallego de pruebas combinadas sub-23 en Expourense, el Gallego de campo a través sub-10, sub-12 y sub-14 y el Gallego de clubes máster “short track” y el domingo 25 el Gallego de clubes sub-23 en pista corta y el Rally de Reyes.