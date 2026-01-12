Pistoletazo de salida y arranca la carrera en el 7º Torneo de Atletismo en Pista Corta
Pistoletazo de salida y arranca la carrera en el 7º Torneo de Atletismo en Pista Corta | Xesús Fariñas

Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Corta

FOMENTO DEL DEPORTE

Expourense acogió esta actividad que da el pistoletazo a un año más de actividades de +Deporte La Región con las que impulsar la práctica deportiva y vida sana en Ourense

El 2026 arrancó por todo lo alto y +Deporte La Región continúa impulsando el desarrollo del deporte y fomentando su práctica. Con la celebración del 7º Torneo de Atletismo en Pista Corta dio comienzo un año lleno de deporte en Ourense.

Hasta Expourense se dieron cita los mejores atletas de Ourense y alrededores en todas las categorías para disfrutar de una gran jornada llena de competición y arrancar el año de la mejor manera posible.

Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
1/24 Los deportistas comienzan a llegar a Expourense y se registran para el 7º Torneo de Atletismo de Pista Corta. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
2/24 Arranca la carrera hacia el salto. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
3/24 La atleta supera el listón tras impulsarse con la pértiga. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
4/24 Cara de alegría en la joven atleta tras superar el listón. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
5/24 La atleta del Ourense Atletismo arquea el cuerpo para superar la marca en el salto de altura. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
6/24 La joven atleta salta con impulso hacia el foso buscando lograr una gran marca. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
7/24 Suelta la pértiga y también supera la marca. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
8/24 Potente salto con el objetivo de imponer una marca alta a sus rivales. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
9/24 Aterriza con los talones sobre la arena ante la mirada del juez. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
10/24 Uno de los voluntarios coloca la marca para un próximo salto. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
11/24 Todo se decide en los últimos metros de la carrera. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
12/24 Nervios y concentración en los rostros de las atletas mientras esperan su turno para competir en salto de longuitud. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
13/24 Las velocistas brillaron en Expourense. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
14/24 Máximo esfuerzo en la carrera vivida en Expourense. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
15/24 El atleta gira el cuello para ver el colchón y completar de manera satisfactoria su salto. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
16/24 Álvaro, Aitana, Alba, Martina del Limiaactiva presentes en el 7º Torneo de Atletismo de Pista Corta organizado por +Deporte La Región. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
17/24 La representación del Club Ourense Atletismo en Expourense para el torneo de pista corta. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
18/24 El Club Ourense Atletismo, referente femenino en el atletismo femenino en la provincia. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
19/24 Paula, Sarai, Antía del Adas Cupa antes de la competición. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
20/24 Preparados, listos, ya... arrancan a toda velocidad. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
21/24 Foto finish en la categoría masculina. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
22/24 Juez y deportista atentos al salto. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
23/24 Carga la pértiga para ejecutar el salto. / Xesús Fariñas
Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Cubierta
24/24 Coloca la pértiga y busca el impulso para superar la marca. / Xesús Fariñas

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats