Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Corta

Pistoletazo de salida y arranca la carrera en el 7º Torneo de Atletismo en Pista Corta

Expourense acogió esta actividad que da el pistoletazo a un año más de actividades de +Deporte La Región con las que impulsar la práctica deportiva y vida sana en Ourense

El 2026 arrancó por todo lo alto y +Deporte La Región continúa impulsando el desarrollo del deporte y fomentando su práctica. Con la celebración del 7º Torneo de Atletismo en Pista Corta dio comienzo un año lleno de deporte en Ourense.

Hasta Expourense se dieron cita los mejores atletas de Ourense y alrededores en todas las categorías para disfrutar de una gran jornada llena de competición y arrancar el año de la mejor manera posible.