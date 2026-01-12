Galería | +Deporte La Región arranca la temporada 2026 con el 7º Torneo de Atletismo de Pista Corta
FOMENTO DEL DEPORTE
Expourense acogió esta actividad que da el pistoletazo a un año más de actividades de +Deporte La Región con las que impulsar la práctica deportiva y vida sana en Ourense
El 2026 arrancó por todo lo alto y +Deporte La Región continúa impulsando el desarrollo del deporte y fomentando su práctica. Con la celebración del 7º Torneo de Atletismo en Pista Corta dio comienzo un año lleno de deporte en Ourense.
Hasta Expourense se dieron cita los mejores atletas de Ourense y alrededores en todas las categorías para disfrutar de una gran jornada llena de competición y arrancar el año de la mejor manera posible.
1/24Los deportistas comienzan a llegar a Expourense y se registran para el 7º Torneo de Atletismo de Pista Corta./Xesús Fariñas
2/24Arranca la carrera hacia el salto./Xesús Fariñas
3/24La atleta supera el listón tras impulsarse con la pértiga./Xesús Fariñas
4/24Cara de alegría en la joven atleta tras superar el listón./Xesús Fariñas
5/24La atleta del Ourense Atletismo arquea el cuerpo para superar la marca en el salto de altura./Xesús Fariñas
6/24La joven atleta salta con impulso hacia el foso buscando lograr una gran marca./Xesús Fariñas
7/24Suelta la pértiga y también supera la marca./Xesús Fariñas
8/24Potente salto con el objetivo de imponer una marca alta a sus rivales./Xesús Fariñas
9/24Aterriza con los talones sobre la arena ante la mirada del juez./Xesús Fariñas
10/24Uno de los voluntarios coloca la marca para un próximo salto./Xesús Fariñas
11/24Todo se decide en los últimos metros de la carrera./Xesús Fariñas
12/24Nervios y concentración en los rostros de las atletas mientras esperan su turno para competir en salto de longuitud./Xesús Fariñas
13/24Las velocistas brillaron en Expourense./Xesús Fariñas
14/24Máximo esfuerzo en la carrera vivida en Expourense./Xesús Fariñas
15/24El atleta gira el cuello para ver el colchón y completar de manera satisfactoria su salto./Xesús Fariñas
16/24Álvaro, Aitana, Alba, Martina del Limiaactiva presentes en el 7º Torneo de Atletismo de Pista Corta organizado por +Deporte La Región./Xesús Fariñas
17/24La representación del Club Ourense Atletismo en Expourense para el torneo de pista corta./Xesús Fariñas
18/24El Club Ourense Atletismo, referente femenino en el atletismo femenino en la provincia./Xesús Fariñas
19/24Paula, Sarai, Antía del Adas Cupa antes de la competición./Xesús Fariñas
20/24Preparados, listos, ya... arrancan a toda velocidad./Xesús Fariñas
21/24Foto finish en la categoría masculina./Xesús Fariñas
22/24Juez y deportista atentos al salto./Xesús Fariñas
23/24Carga la pértiga para ejecutar el salto./Xesús Fariñas
24/24Coloca la pértiga y busca el impulso para superar la marca./Xesús Fariñas