El Academia Futsal luchará por el título nacional sub-16 masculino

El Academia Futsal fue profeta en casa y se clasificó para la fase final del Campeonato de España de clubes en la categoría sub-16 masculino. El Pazo acogió desde el viernes una de las cuatro fases previas del Nacional y el conjunto ourensano salió victorioso después de un fin de semana muy trabajado en el que la tanda de penaltis de desempate del sábado frente al Nueva Elda valenciano fue determinante. Los dos equipos lideraron la tabla con 10 puntos, pero el 7-6 de los pupilos de Sergio Martínez frente a los levantinos hizo que dependieran de sí mismos en la última jornada para conseguir el billete a Las Rozas.

No falló el Academia, que superó por un cómodo 5-1 al Ribera Navarra para firmar la victoria que le faltaba para proclamarse campeón de la fase.

Con anterioridad, el viernes había iniciado la competición con un contundente 7-0 ante el Malta 97 FS canario en la jornada matutiva e imponerse en la vespertina por 5-3 al exigente Eguzki Areto vasco. El sábado afrontó la teórica final anticipada ante el Nueva Elda, que se saldó con un empate a cuatro goles que deshizo la tanda de lanzamientos de penalti. Y ayer, con todo a su favor, el Academia completó el trabajo para situarse ya en el top-4 nacional de su categoría.

La jornada del domingo en el Pazo se completó con el festival goleador del encuentro entre el Malta 97 y el Eguzki Areto (7-8).

En la clasificación final, lideró el Academia Futsal con 10,25 puntos por ganar la tanda, el Nueva Elda fue segundo con 10, tercera posición para el Ribera Navarra con 6 puntos, cuarto puesto del Eguzki Areto vasco con 3 puntos y quinto, sin puntuar, el Malta 97 canario.

El Academia Futsal jugará en Las Rozas (Madrid) los días 19 y 20 la fase final por el título en el Campeonato de España. En semis se las verá con el Moprisala Toledo a las 18:00 horas. La otra semifinal, Barcelona-Sala Zaragoza. “Iremos a disfrutarlo y a hacer lo que podamos. Tiene mucho mérito”, dijo el técnico Sergio Martínez.

Y no será el único ourensano en una fase final nacional. El Ontime lo logró en la categoría sub-19 femenina en la fase jugada en Castro Urdiales. Ellas también lucharán por el título nacional.