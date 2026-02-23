Actividad + Deporte La Región | Bádminton

IES AS LAGOAS

El bádminton es el protagonista de la siguiente actividad +Deporte La Región con un torneo para veteranos, senior y parabádminton en el IES AS Lagoas

Publicado: 23 feb 2026 - 12:25
25 feb

Detalles del evento

Pabellón universitario As Lagoas
25 feb
19:00 horas
Presencial
Yo badminton
Continúan las actividades de + Deporte La Región con las que se pretende fomentar la práctica de la actividad deportiva en la provincia. Esta vez el turno es para uno de los deportes más practicados como es el bádminton.

De la mano de Club Athlos se organiza está jornada con un torneo para veteranos y seniors en el IES As Lagoas. La cita es el míercoles 25 de febrero a las 19:00 horas. Las inscripciones están abiertas hasta el martes 24 a las 22:00 horas

