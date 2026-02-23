Actividad + Deporte La Región | Bádminton

Continúan las actividades de + Deporte La Región con las que se pretende fomentar la práctica de la actividad deportiva en la provincia. Esta vez el turno es para uno de los deportes más practicados como es el bádminton.

De la mano de Club Athlos se organiza está jornada con un torneo para veteranos y seniors en el IES As Lagoas. La cita es el míercoles 25 de febrero a las 19:00 horas. Las inscripciones están abiertas hasta el martes 24 a las 22:00 horas