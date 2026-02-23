En Portada, PP y PSOE, therians en Ourense

Los “therians”, ese nuevo movimiento de jóvenes que se identifican con animales, no aparecieron el sábado por el Parque de San Lázaro, así que decenas de curiosos allí congregados se quedaron con las ganas de ver a esos adolescentes que adoptan el espíritu de una culebra para reptar por el empedrado o que trepan a los plataneros con la agilidad de un gato.

Los que sí acudieron fueron los jabalíes a su paseo nocturno por el Polígono de San Cibrao, y también comprobamos que el PP y el PSOE de la ciudad han asumido el alma de dóciles mascotas del alcalde de Ourense. La encuesta de la consultora GAD3 para La Región refleja que el PP perdería un punto en intención de voto aunque mantendría sus 7 ediles; el PSOE cedería un acta -pasaría a 5- y el BNG ganaría 1 o 2 frente a los 9-10 de DO. Las preguntas que les formulo son las siguientes: ¿por qué PP y PSOE no son capaces de mostrarse como una alternativa de gobierno en el Concello?, ¿es un problema de liderazgo o de estrategia política?, ¿tienen tiempo para enderezar el rumbo?