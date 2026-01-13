Actividades +Deporte La Región, eventos para todas las edades y niveles

Cada 17 de marzo, día de San Patricio, patrón de Irlanda, se celebra la actividad +Deporte La Región de fútbol gaélico, que en más reciente edición reunió a 36 participantes.

Además de su labor informativa, acudiendo a los eventos en los que participan los deportistas, equipos y clubes provinciales, La Región y +Deporte exponen su faceta más dinamizadora a través de la organización de actividades propias o colaborando con otras de los clubes y federaciones. Así, el suplemento +Deporte La Región cuenta con un programa de promoción del deporte cuyo objetivo es el de fomentar hábitos de vida saludables y ofrecer alternativas de ocio en la provincia.

El programa coordinado por Sublime Deporte y Cultura SLU propuso el pasado año 44 actividades +Deporte La Región propias que contaron con la participación de 3.482 personas, además de colaborar con otros 177 eventos que organizaron los clubes, federaciones o asociaciones deportivas provinciales.

Para todas las edades y niveles. Así son las actividades incluidas en el programa más variado, que no faltó a su cita con el deporte provincial ningún mes del año.

Así, el pasado mes de enero se desarrolló la sexta edición del Trofeo +Deporte La Región en pista corta así como una actividad de balonmano en Ribadavia. Febrero fue el mes de la orientación pedestre, el Torneo de Hockey Sala y una actividad de promoción de pickleball en Celanova. El primer trimestre se cerró con las ya clásicas citas con el fútbol gaélico por San Patricio y el Torneo de Bádminton.

El hockey hierba y el trail running fueron los deportes protagonistas con +Deporte La Región en el mes de abril, quedando para mayo el Mini DH, que en esta ocasión reunió en Barbadás a 40 riders. Junio fue uno de los meses más intensos, con actividades formativas de piragüismo, baile y pesca, además de dar la bienvenida al yoga, que sería protagonista en verano.

Y es que en los meses estivales por excelencia La Región y +Deporte hicieron la maleta para viajar por toda la provincia con sus jornadas de zumba, yoga y taichi. Desde O Carballiño hasta A Pobra de Trives pasando por Celanova y Verín fueron algunos de los emplazamientos para entrenar cuerpo y mente durante el verano. En septiembre llegó el Descenso Popular do Sil de piragüismo así como el Día da Bici de Ribadavia.

En el último trimestre, en octubre turno de la Andaina/Carreira Memorial José García Calvo “Willy” en O Pereiro de Aguiar y la actividad de tiro con arco en Taboadela. Protagonismo para las modalidades de bicicleta con el Pump Track +Deporte La región en el Complexo Deportivo de Monterrei y el cursillo de defensa personal para mujeres en Melón, en el mes de noviembre, mientras que en diciembre llegaron la edición número 24 de la Gala +Deporte, el Día da Bici de O Carballiño, la Jornada de Navidad de Escalada y la San Silvestre en Piragua.

Memorial Willy en O Pereiro

Participantes en la andaina-carreira por la Ruta dos Muíños. | La Región

Más de un centenar de personas se reunieron el 25 de octubre en Pereiro de Aguiar para recordar a José García Calvo “Willy” de la forma que a él le gustaría, haciendo deporte. La actividad fue promovida por La Región y el suplemento +Deporte, del que fue coordinador de actividades, y la Universidade de Vigo.

Dos intensos meses de verano con la zumba y el yoga por toda la provincia

Uno de los nutridos grupos de participantes en la foto grupal antes de desarrollar la actividad. | La Región

La zumba y el yoga protagonizaron el verano más activo con +Deporte La Región. El suplemento se desplazó a lo largo y ancho de la provincia para mantener en forma a la gente. Los puntos de encuentro fueron el anfiteatro da Veracruz en O Carballiño, el campo do Souto de Amoeiro, el entorno de la piscina municipal de Barbadás, el Claustro Barroco de Celanova, la piscima municipal de A Pobra de Trives, la Praza da Souteira en Esgos, la Praza do Concello en Coles, la Praia Fluvial de Verín, el Complexo Deportivo de O Corgo en Muíños y la piscina municipal de Maceda.

La San Silvestre en piragua fue el día 31 en el río Arnoia la última prueba del año

Varios de los palistas, durante la actividad en Allariz. | La Región

Si hay un deporte que se identifica con el último día del año ese es el atletismo, gracias a las tradicionales y cada vez más multitudinarias carreras de San Silvestre. Desde hace años, La Región y +Deporte organizan una San Silvestre, pero en piragua. El río Arnoia a su paso por Allariz es su emplazamiento y el pasado día 31 no fue una excepción. El sol recibió a los palistas para cerrar el año deportivo.

Un lleno en el auditorio de Ourense para reconocer a los más destacados del año

Las y los premiados en la edición número 24 de la Gala +Deporte La Región del 10 de diciembre pasado. | La Región

Como desde hace casi un cuarto de siglo, diciembre es el mes de la Gala +Deporte La Región. El auditorio de Ourense acogió el día 10 del mes pasado la edición 24 de la fiesta multideporte. Los galardonados en las categorías colectivas fueron el Club Ourense Atletismo (equipo absoluto), Escola Pavillón de gimnasia estética (equipo promesa), el IES Blanco Amor de Ourense (Premio Xogade Xunta de Galicia) y el Club Ciclista Maceda (Premio Abanca Deporte Base). Los premios individuales fueron para los absolutos Carlos Canal y Melania Rodríguez, las promesas David Davila e Inés Sotelo y los veteranos Adolfo Monteagudo y Kissy Torres. Los destinatarios de los premios especiales fueron “Chema” Royo y Germán González (menciones del jurado) así como Xiana Pungín (premio deporte sin límites).

El río Sil, lugar de encuentro

Varias de las embarcaciones en el Descenso Popular do Sil. | La Región

El piragüismo es uno de los deportes que promueve La Región a través de su suplemento. Aprovechando la disputa de la edición número 57 del Descenso Internacional del Sil, +Deporte organizó la quinta edición del Descenso Popular do Sil desde Sobradelo, con la presencia de 130 participantes en un ambiente festivo entre piraguas, kayaks y barcas.

Las bicicletas también consiguieron ser protagonistas con +Deporte La Región

Los riders que acudieron al pump track de Monterrei. | La Región

Las disciplinas de bicicleta ocupan un lugar importante en este programa de actividades. El 17 de mayo se desarrolló el Mini DH +Deporte La Región, evento de descenso contó con 40 participantes. Ya en noviembre, en el Complexo Deportivo de Monterrei a causa de las adversas condiciones meteorológicas, ya que inicialmente se iba a disputar en O Couto, llegó el Pump Track +Deporte, con 40 riders en liza.