Aprendiendo a encontrar el camino y orientándose en Xinzo

Foto de familia de los participantes y monitores en la jornada de orientación indoor que tuvo lugar en pabellón municipal de Xinzo de Limia.

Aprender disfrutando siempre sienta mejor. Es lo que sintieron los más de 60 participantes en la jornada de orientación indoor que se celebró en el pabellón municipal de Xinzo de Limia. Una cita enmarcada dentro del calendario de actividades +Deporte y que estuvo organizada por Rumbo y Tric Track. Con la juventud por bandera, pero también algún y alguna mayor dándolo todo, los asistentes disfrutaron de las nociones básicas de esta especialidad deportiva, mapa en mano, con las indicaciones precisas para ir llegando a los diferentes puntos en el orden establecido.

Y es que no solo en el exterior, que también, se puede practicar la orientación. Una actividad siempre ligada con la naturaleza, que tiene una vertiente bajo techo que permite llegar a más personas y durante cualquier época del año. Apretando el paso cuando tocaba o parándose a reflexionar, todos dieron el máximo sobre el recinto limiano.

Atendiendo a las indicaciones y consejos de los que más saben, los chicos y chicas allí presentes se esmeraron para cumplir con los objetivos, lo pasaron en grande y se llevaron una camiseta de +Deporte como regalo. Un fin de fiesta por todo lo alto y ganas de repetir en un futuro no demasiado lejano.