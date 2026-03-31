Orientación, hockey y atletismo conquistan el deporte escolar ourensano

El curso escolar entra en su último trimestre y por ello el Programa Xogade, el que coordina las actividades deportivas, acelera el paso. Así, la pasada semana el calendario fue muy intenso. El Campeonato Provincial de orientación pedestre que se desarrolló en el Parque Municipal de O Carballiño fue el plato estrella, aunque tampoco faltó el estreno del atletismo al aire libre en un Complexo Lúdico Deportivo de Monterrei que también disfrutó de tres jornadas de promoción del pumptrack, mientras que el voleibol llegó a O Pompeo.

El Parque de O Carballiño fue escenario del Provincial de orientación en las categorías infantil y cadete, con 200 escolares en acción. En infantiles, el podio femenino estuvo liderado por Nina Villar (IES Blanco Amor), con Antía López (CPI Antonio Faílde) segunda y Alba Estévez (Divina Pastora O Barco) tercera. En chicos, título para Brais Rodríguez (Club Our-O), plata de Diego Borrajo y bronce para Eric Vázquez, ambos del CPI Antonio Faílde de Coles.

En las categorías cadetes, triplete en féminas para el CPI Antonio Faílde de Coles con el triunfo de Valeria Rodríguez, segunda plaza para Lucía Rodríguez y tercer puesto de Inés Serra. En chicos, doblete del Antonio Faílde con el oro para Brais Domínguez y la plata de Mateo Gómez, mientras que el bronce correspondió a Lucas Barja (Limiactiva).

Sobre ruedas transcurrió la semana en el pumptrack del Complexo de Monterrei. Consistió en una actividad de promoción deportiva, con los alumnos del CEIP Vicente Risco de Cualedro el martes, el CEIP de Seixalbo el miércoles y el CEIP As Mercedes de Ourense el jueves.

El polideportivo de O Pompeo, la casa del voleibol en la ciudad, vivió una nueva jornada de promoción deportiva reservada para escolares de tercero de ESO, que reunió al alumnado de 14 institutos de la provincia en una mañana perfecta.

Hockey

El Plan de Fomento del Hockey 2026, el programa impulsado por la Federación Gallega de Hockey y patrocinado por la Deputación de Ourense dentro del Programa de Apoyo al Deporte Base, ha dado comienzo la pasada semana con las primeras jornadas en centros educativos de la provincia.

El pistoletazo de salida tuvo lugar en el CEIP Benchoshey de Pereiro de Aguiar, donde los alumnos y alumnas pudieron disfrutar de una jornada de iniciación al deporte del stick y la bola, combinando aprendizaje, actividad física y, por supuesto, mucha diversión.

Durante esta primera fase del plan que acaba de comenzar, que se desarrollará a lo largo de todo el mes de abril, participarán más de una quincena de centros educativos y alrededor de 2.000 niños y niñas de primero a sexto de Educación Primaria. Monitores especializados de la Federación Gallega se desplazarán a los colegios para impartir sesiones dinámicas de iniciación al hockey, acercando este deporte a los más jóvenes.

Después de las nociones técnico-tácticas básicas toca ponerse a practicar sobre el terreno con el stick y la bola en un día perfecto. | José Paz

El programa continuará en el mes de mayo con la celebración de eventos comarcales, en los que varios centros se reunirán en una misma jornada para compartir experiencias y seguir practicando hockey en un entorno lúdico y participativo.

Como colofón, en junio tendrá lugar un gran evento final, que reunirá a todos los centros participantes en una jornada festiva, consolidando el trabajo realizado durante los tres meses de actividad.

Desde la organización, Federación Gallega y Deputación, destacan la importancia de este tipo de iniciativas para “fomentar hábitos de vida saludables, promover el deporte base y dar a conocer disciplinas como el hockey entre la población escolar”.

La Deputación de Ourense “reafirma así su compromiso con el deporte y la formación de los más jóvenes, apostando por proyectos que combinan educación, actividad física y valores”. Ahora toca ya pensar en la siguiente cita del plan.

El Xogade y las Series Provinciales tomaron Monterrei

Es el momento del atletismo al aire libre. Quedó claro con las dos pruebas que se celebraron, casi de forma simultánea, en la pista Josefina Salgado de Pereiro de Aguiar. Por un lado, la primera jornada del programa escolar Xogade, para los jóvenes valores de clubes y colegios. Por el otro, la primera jornada de las Series Provinciales en esta demarcación (en la de Valdeorras ya se había celebrado).

En el caso del Xogade, a la pista salieron de benjamines a infantiles, en diferentes distancias y concursos adaptadas a sus condiciones. Sanysec Ourense Atletismo, La Purísima, Limiactiva, Ben Cho Shey, Multideporte Maside o Colexio Sagrado Corazón de Celanova estuvieron bien representados, repartiéndose las posiciones de podio. Entre los nombres propios que se hicieron con la victoria en alguna de las pruebas estuvieron Saúl Carril, Álex Cid, Noel Rodríguez, Marcos Gutiérrez, Enrique Palma, Gael Nespereira, Gala Témez, Carlota Murias, Jimena López o Valeria García.

En el caso de las Series Provinciales, estreno de una temporada que contará con cuatro jornadas tanto en Ourense como en Valdeorras hasta el mes de mayo. En este primer día destacaron los nombres de Álvaro Ansia (Ben Cho Shey), Anxo Iglesias (CD La Purísima), Hugo Novoa (Ourense Atletismo), María Pérez (Ben Cho Shey), María Carballo (CD La Purísima) y Alba Arranz (Ourense Atletismo).