Arrancó la Copa Diputación de Gimnasia Rítimica

Las jóvenes gimnastas realizan un ejercicio con aro en Xinzo de Limia.

El Polideportivo Municipal de Xinzo de Limia acogió la primera fase de la Copa Diputación de gimnasia rítmica. Un total de 56 conjuntos y 57 participaciones individuales de todas las escuelas y clubes de la provincia (Ourense, Barbadás, Ribadavia, Pereiro de Aguiar, Miraflores, Xinzo, Maceda, Verín y Celanova) de la primera fase provincial.

Fue una competición de categoría escolar, promoción y prebase, tanto en conjuntos como en individuales. Modalidades sénior, cadete, infantil, alevín e iniciación fueron las que se pusieron en liza.

Los clubes con mayor representación fueron los del Ximnasia Pavillón y el Escola Pavillón con 24 conjuntos, 20 gimnastas individuales y cuatro equipos que participaron en exhibición.

En cuanto a los resultados destacan en categoría conjuntos: oro y plata en sénior, oro en cadete, plata y bronce en infantil; y oro en iniciación.

Además, en individuales consiguieron la victoria en sénior (Pura Diéguez), cadete (Uxía Martínez) y alevín (Aroa Cantanhede); la segunda posición en infantil (Carme Carballo) y alevín (Aloia Pérez); y la tercera en cadete (Sara Suárez), infantil (Irene González) y alevín (Noa Miranda).

Por otro lado, el Club Marusia logró la medalla de oro en promoción alevín (Carla Fernández) y en promoción benjamín (Carolina López-Montesinos).

Próxima prueba

La siguiente cita para los conjuntos e individuales de estos niveles autonómicos será el sábado 18 de abril en Maceda.

Además, el Ximnasia Pavillón y el Escola Pavillón, con sus conjuntos de nivel base y élite nacional tienen el sábado en Vigo el clasificatorio para la Copa de España para el conjunto base y conjuntos.