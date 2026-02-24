Arte en el agua para destacar en todo un Gallego de natación artística

Ejercicios de nivel, elevada participación y resultados sobresalientes del Sincro Ourense. Así se puede resumir el Campeonato Gallego de Invierno de natación artística que se celebró en la piscina Rosario Dueñas. Y es que la entidad ourensana logró un buen número de medallas y puestos de podio, tanto en el apartado individual como por equipos. Por ejemplo, el tercer puesto en la general de la categoría alevín, el segundo en el infantil, el tercero dentro del cuadro júnior y el segundo en la franja de edad sénior, lo que dejó al club ourensano en la segunda plaza global solo por detrás del Galaico de Pontevedra.

En cuanto a los nombres propios, oro para Candela Corrochano y bronce para Enara Álvarez en figuras infantil, además de un oro para ambas en dúo femenino (Xiana Vispo, como reserva) plata para María Santos en infantil 2012, oro en el combo alevín, plata para Saúl Rodríguez en solo masculino infantil, oro para el equipo acrobático júnior o el bronce para Martina Álvarez y Antía Blanco en dúo técnico + libre júnior.

El botín se amplió con la plata de Saúl Rodríguez y María Santos en dúo mixto infantil (Sara Moreiras, reserva), la plata en equipo técnico + libre júnior, el oro de Antía Blanco en solo libre alevín, el oro del combo infantil, otro más para el equipo acrobático sénior y el oro en el dúo sénior con Antía Touriño y Sarah Sánchez (Cristal Daniela Mota, reserva). Mucho y bueno en el Sincro Ourense.