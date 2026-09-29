Arte sobre ruedas en el polideportivo Secundino Basalo

La novena Copa Diputación de patinaje artístico puso en liza a las mejores especialistas de la provincia, que demostraron su nivel sobre la pista ante un numeroso público asistente

El patinaje artístico ourensano se lo pasó en grande gracias a la IX Copa Diputación de la especialidad, que se celebró sobre la pista del polideportivo Secundino Basalo, en A Carballeira. Se dieron cita cerca de 100 deportistas en esta prueba, que este año tuvo como organizador al Club Deportivo Ourela.

Durante toda la jornada, que se prolongó durante 10 horas, reinó el buen ambiente, con unas gradas pobladas desde primera hora. Por la mañana fue el turno de los patinadores y patinadoras de los niveles 1 al 4, mientras que por la tarde el turno fue para las deportistas de los niveles 5 a 8, categorías amateur, regional y nacional, y para las patinadoras de suelo dance, modalidad que se convocaba por primera vez en una Copa Diputación. Además, también por la tarde actuaron las ocho patinadoras de Nivel 0, dedicado a las recién iniciadas en este deporte.

Fue una competición en la que los nervios se hicieron notar, y en la que muchas categorías se decidieron por décimas. Los podios estuvieron repartidos, finalizando con 18 trofeos el club Aehde, 16 el Club Ourela y tres el club Roller Ourense.

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Finalizada la Copa Diputación, los clubes ourensanos ya se preparan para las próximas competiciones oficiales de la Federación Galega de Patinaje. No tendrán que esperar demasiado, pues este mismo fin de semana del 3 y 4 de octubre, los tres participarán en la III Fase de Niveles, organizada también por el Ourela en el Pabellón de Os Remedios.