PREMIO A LA REGULARIDAD
Segunda etapa de una Liga Gallega de Freestyle de patinaje muy ourensana
PREMIO A LA REGULARIDAD
Que el patinaje crece a pasos agigantados tanto en la ciudad como en la provincia de Ourense no es ningún secreto. Tanto por cantidad de deportistas como por organización de eventos, para localizar el centro neurálgico de esta especialidad en Galicia hay que mirar hacia el sur. En esta ocasión, el pabellón Secundino Basalo de A Carballeira fue el escenario de la segunda jornada de la Liga Gallega Freestyle, que reunió a los principales clubes de la ciudad. El anfitrión fue el Meigas Rodas, pero allí estuvieron además deportistas del Roller Ourense y del Unity Blading, además de los competidores del Alquimia de A Coruña. Nombres ya habituales que continúan acumulando experiencia.
Todos ellos y ellas pelearon para posicionarse en los puestos altos de una competición que premia la regularidad y que ya mira hacia el futuro. El calendario de la Federación Gallega de patinaje fijó para el mes de mayo la celebración de la tercera y la cuarta jornada, en una sede todavía por definir.
Antes, tocará seguir practicando y entrenando en un calendario que deja pocas pausas y unos cuantos retos por delante para los patinadores ourensanos.
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