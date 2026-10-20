Con la expresividad por bandera, las gimnastas demostraron tanto trabajo como talento durante una intensa jornada de gimnasia rítmica.
Con la expresividad por bandera, las gimnastas demostraron tanto trabajo como talento durante una intensa jornada de gimnasia rítmica. | José Paz

Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia

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El Campeonato Gallego Base de conjuntos y el control del la Copa de España de gimnasia llenaron Os Remedios de ritmo y expresividad

Con el Ximnasia Pavillón ejerciendo de anfitrión y único representante local, la cancha central de Os Remedios acogió la tercera fase del Control de la Copa de España y el Campeonato Gallego de Conjuntos Base, con siete equipos ourensanos en competición sobre el tapiz: tres en el nivel élite y cuatro en el nivel base.

En el Autonómico, el Pavillón participó con cuatro conjuntos. En la categoría juvenil, el conjunto M (Cristina, Andrea, Emma, Leire y Rebeca) alcanzó el tercer puesto. El conjunto de la Escola Pavillón fue cuarto, a tan solo un paso del podio, mientras que el juvenil P del Ximnasia Pavillón finalizó en la sexta posición. En la categoría infantil, el conjunto pabellonista (Martina, Area, Alicia, Mara, Valeria R. y Valeria V.) alcanzó también el tercer escalón del podio. Los cuatro conjuntos quedan clasificados para el Nacional de conjuntos de noviembre en Cartagena, en el que será el final de la temporada 2026 para los equipos base.

Y en la tercera fase del Control de la Copa de España, el Pavillón consiguió clasificar a sus dos conjuntos sénior, tanto el mixto como el femenino, mientras que el júnior finalizó en la cuarta posición. De este modo, todos estarán en Cartagena los dos equipos sénior el próximo mes.

Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
1/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
2/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
3/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
4/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
5/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
6/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
7/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
8/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
9/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
10/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
11/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
12/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
13/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
14/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
15/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
16/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
17/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
18/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
19/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
20/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
21/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | Ximnasia Pavillón
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
22/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | Ximnasia Pavillón
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
23/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
24/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | José Paz
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
25/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | Ximnasia Pavillón
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
26/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | Ximnasia Pavillón
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
27/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | Ximnasia Pavillón
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
28/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | Ximnasia Pavillón
Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia
29/29 Las artistas del tapiz volvieron a brillar en el Campeonato Base de Gimnasia | Ximnasia Pavillón

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