Los atletas más completos dieron la talla en Ourense durante el Campeonato Gallego de Combinadas

Dentro de un menú de campeones autonómicos en la pista de Expourense, las pruebas combinadas reclamaron su protagonismo. El héptatlon jugó un papel relevante con su Gallego particular en pista corta, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Los 60 metros vallas, el salto de altura, el de longitud, el lanzamiento de peso y los 800 metros conformaron el menú, cada una contando para la clasificación global final.

Entre los chicos, Aitor Fernández, integrante del Super Amara, fue el único participante, así que compitió contra él mismo y contra sus propias marcas. Conocedor que el oro estaba garantizado, totalizó 4.867 puntos entre las diferentes pruebas.

Competencia

Dentro del concurso femenino, la competición estuvo mucho más reñida, con una participación más amplia. De todas, la que se llevó el gato al agua fue Martina Gutiérrez (Atletismo Celta) que fue la gran dominadora de la cita al sumar 3.120 puntos entre las cinco pruebas. Tariqua Brandon (Atletismo Sada) terminó segunda con 2.700 puntos, mientras que Eva Salvado (Ría Ferrol) se quedó con la tercera plaza con 2650.

Después de rendir sobre el tartán ourensano tocó recibir la recompensa en forma de medallas, en una ceremonia que se realizó en la propia pista de Expourense y que sirvió para situar nuevos nombres al frente de las pruebas combinadas en Galicia con mucho todavía por delante en el calendario.