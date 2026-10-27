El Atlético Arnoia se acostumbra a ganar (6-3)

La plantilla y el cuerpo técnico del Atlético Arnoia de la Segunda División femenina, antes del duelo ante el Orvina en A Queixeira.

El Atlético Arnoia, equipo de A Queixeira, superó al Orvina para firmar la tercera victoria seguida, quinta en liga, y sigue la estela de los top

Un novato con muy buena pinta. Así se está mostrando este Atlético Arnoia en una Segunda División de fútbol sala femenino en la que está debutando. Los números le dan la razón: cinco victorias en seis jornadas, las tres últimas consecutivas, para seguir en el top-3 y seguir la estela de los top.

El conjunto de A Queixeira goleó por 6-3 al Orvina navarro en un duelo que remontó en la segunda parte. Alazne adelantó a las visitantes en el minuto 12 y solo uno después Vanessa puso el 1-1 con el que se llegó al descanso. En la segunda parte, un doblete de Nurua y un gol de Susana en apenas dos minutos, del 26 al 28, elevó al luminoso un 4-1 que decantó el duelo para las de O Ribeiro. Desde ahí, dos goles para cada uno, los locales obra de Zaide. Tres puntos más y van 15.

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En O Ribeiro todo el mundo está “feliz”, y aunque “hay ganas de más”, la entrenadora, Sara Martínez, pide “calma, solo hay ocho jugadoras de campo. Para un recién ascendido ganar cinco partidos de seis es increíble”.