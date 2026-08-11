El Atlético Arnoia ya trabaja para el estreno nacional

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El Atlético Arnoia de fútbol sala femenino saltó a la cancha de A Queixeira. Es su vuelta al trabajo más ilusionante, porque tiene una cita con la historia. Así, ya prepara el debut en la Segunda División, que arrancará el 19 de septiembre con la visita al Muslera cántabro.
La plantilla se presentó con dos fichajes, Zaide Pérez (Poio) y Sara Pousa (Estrela Futsal). Después, dos bajas, Nere Vázquez y Eva Añel. Y nueve renovaciones: Andrea Mosquera, Palo González, Sandra Cid, Rosa Rodríguez, Nere Gil, Andrea Dapía, Nuria Rodríguez, Vane y Susana.
Repite como máxima responsable del equipo técnico la entrenadora Sara Martínez, que está acompañada por Cris Castro (fisioterapeuta), Ana Fernández y Marta Ferreira (delegadas), Carmen González (auxiliar), Mario Sousa (delegado) y Benito Ferreira (coordinador).
Reconoce Sara Martínez que el club tiene por delante “un reto importante” en su llegada a las ligas nacionales. Antes de la liga, el sábado 29 de agosto, recibirá en A Queixeira al Estrela Futsal en la primera ronda de la Copa Galicia.
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