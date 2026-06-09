El Atlético de Madrid, el mejor en O Couto

El Atlético de Madrid se proclamó campeón del Torneo Cadete “Ourense, a provincia termal” tras imponerse al Real Madrid en los penaltis.

Los colchoneros se alzaron con el Torneo Cadete “Ourense, a Provincial Termal” tras derrotar al Real Madrid en los penaltis

El Atlético tomó el testigo del Real Madrid y se llevó el Trofeo Cadete “Ourense, a provincia termal”, que organiza el Pabellón CF, tras derrotar al propio conjunto blanco en la final tras ser más efectivo desde el punto de penalti (4-2). La final terminó con empate a cero en un encuentro en el que el Real Madrid tuvo las mejores ocasiones, las más destacadas fueron los postes de Gorka Abascal y Daniel González, y el cabezazo de Asier Sánchez que sacó bajó palos un defensor rojiblanco.

No obstante, gozó de las transiciones de Daniel Díaz y Aitor Pérez, pero no estuvieron acertados en la definición. El Atlético se clasificó para la final tras derrotar el anfitrión Pabellón por 2-0, mientras que el Real Madrid eliminó en semifinales al Celta de Vigo tras ganar 5-0.

En la lucha por el tercer y cuarto puesto, los celestes vencieron 1-4 al Pabellón, cuyo tanto fue obra de Dani Calvo. Por lo tanto, el cuadro de honor del torneo quedó con el Atlético como campeón, el Real Madrid como subcampeón, el Celta como tercero y el Pabellón como cuarto clasificado.

Además, el colchonero Álvaro Fernández fue escogido como mejor jugador, mientras que Pablo Herreros (Celta) y Hugo Moreno (Real Madrid) fueron los máximos goleadores con dos tantos.