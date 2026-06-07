El Atlético de Madrid triunfa en O Couto en el "Ourense, a provincia termal" (0(4)-(2)0)

FINAL ANTE EL REAL MADRID

El Atlético de Madrid se llevaron el “Ourense, a provincial termal” después de imponerse al Real Madrid en los penaltis tras empatar sin goles en el partido

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el triunfo en el Torneo Cadete “Ourense, a Provincial Termal”.
Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el triunfo en el Torneo Cadete “Ourense, a Provincial Termal”. | José Paz

El Torneo Cadete “Ourense, a Provincial Termal” viajó para Madrid después de que el Atlético de Madrid se impusiera en la tanda de penaltis al Real Madrid tras el 0-0 del tiempo reglamentario. El derbi madrileño cerró el torneo organizado por el Pabellón CF y lo hizo con un encuentro muy intenso y en el que el equipo blanco no estuvo acertado de cara a la portería contraria.

El Real Madrid tuvo las mejores ocasiones del choque con un cabezazo de Asier Sánchez, que sacó bajo palos un defensa colchonero; y los disparos al poste de Gorka Abascal y Daniel González. Mientras, el Atlético dispuso de las contras de Daniel Díaz y Aitor Pérez para adelantarse. Finalmente, en los penaltis estuvieron mejor los rojiblancos al parar dos penas máximas, Octavian Ghiaur.

Antes, se disputó el tercer y cuarto puesto, donde el Celta ganó 1-4 al Pabellón con los tantos de Pablo Herreros (2), Darío Martínez y Germán Alonso. En los anfitriones marcó Dani Calvo.

Por otro lado, Álvaro Fernández (Atlético) fue declarado mejor jugador del torneo; y Pablo Herreros (Celta) y Hugo Moreno (Real Madrid), fueron los máximos goleadores con dos tantos.

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