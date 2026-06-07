El Atlético de Madrid triunfa en O Couto en el "Ourense, a provincia termal" (0(4)-(2)0)

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el triunfo en el Torneo Cadete “Ourense, a Provincial Termal”.

El Torneo Cadete “Ourense, a Provincial Termal” viajó para Madrid después de que el Atlético de Madrid se impusiera en la tanda de penaltis al Real Madrid tras el 0-0 del tiempo reglamentario. El derbi madrileño cerró el torneo organizado por el Pabellón CF y lo hizo con un encuentro muy intenso y en el que el equipo blanco no estuvo acertado de cara a la portería contraria.

El Real Madrid tuvo las mejores ocasiones del choque con un cabezazo de Asier Sánchez, que sacó bajo palos un defensa colchonero; y los disparos al poste de Gorka Abascal y Daniel González. Mientras, el Atlético dispuso de las contras de Daniel Díaz y Aitor Pérez para adelantarse. Finalmente, en los penaltis estuvieron mejor los rojiblancos al parar dos penas máximas, Octavian Ghiaur.

Antes, se disputó el tercer y cuarto puesto, donde el Celta ganó 1-4 al Pabellón con los tantos de Pablo Herreros (2), Darío Martínez y Germán Alonso. En los anfitriones marcó Dani Calvo.

Por otro lado, Álvaro Fernández (Atlético) fue declarado mejor jugador del torneo; y Pablo Herreros (Celta) y Hugo Moreno (Real Madrid), fueron los máximos goleadores con dos tantos.