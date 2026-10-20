El Auriense sigue en racha y se lleva el derbi de Liga Juvenil ante la UD Ourense (2-1)

Iago Feijóo, de la UD Ourense, ante la presión de Carlos y Denis, del Auriense.

Los pontinos del Auriense son segundos en la tabla de Liga Nacional Juvenil tras imponerse en Oira a una UD Ourense que fue mejor durante el segundo tiempo

El derbi ourensano de Liga Nacional juvenil terminó con la victoria del Auriense frente a la UD Ourense por 2-1. Los pontinos mantienen un inicio de liga casi inmaculado y son colíderes tras dejarse solo dos puntos por un empate en siete partidos.

El partido tuvo dos partes opuestas, la primera fue de color local, mientras que en la segunda fue superior el conjunto dirigido por Alberto Nóvoa. A los 19 minutos de juego, el Auriense se adelantó en el marcador gracias a una incorporación del defensa Moreira que concluyó con un disparo raso cruzado desde fuera del área.

Pasada la media hora, Javi Míguez hizo el 2-0 tras un centro, desde la izquierda, de Sestelo a Carlos, que de cabeza dejó el balón muerto al “22” azulón para aumentar la ventaja local.

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Tras el descanso, el viento le favoreció a una UD Ourense que dio un pase al frente y se hizo con los mandos del partido. Fruto del dominio, Mauro Varela logró acortar distancias tras una definición con un tiro raso cruzado.

Los unionistas se fueron a por la igualada, pero no fueron capaces de perforar la portería defendida por Iago.