APUESTA POR LA JUVENTUD
La UD Ourense tira del filial y de los juveniles para la pretemporada
APUESTA POR LA JUVENTUD
Una de las señas de identidad de la Unión Deportiva Ourense es su apuesta por la juventud. Además de tener el entrenador más joven de la categoría, Juan Carballo (30 años), los unionistas están realizando la pretemporada con varios futbolistas del filial (Unión Deportiva Barbadás) y del equipo juvenil que disputa la Liga Nacional. Manu Cougil, André López, Mauro Varela, Álvaro Soriano, Borja Chao, Pablo Crespo, Iago Feijóo e Íker Pérez son los elegidos por Carballo para trabajar durante las semanas de preparación de cara al inicio de la liga en la Primera Federación.
Tanto los jóvenes jugadores como el resto de plantilla gozan de un fin de semana libre después de cinco sesiones consecutivas, pero mañana regresarán a los entrenamientos en el campo de Albán (Coles). Habrá que esperar hasta el sábado 1 de agosto para el primer amistoso de la pretemporada. Los rojillos viajarán hasta O Vao para enfrentarse al Coruxo, que volverá a disputar la Segunda Federación.
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