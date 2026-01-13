El Autonómico de Jiu Jitsu brilló en Os Remedios

Los jóvenes judocas, en el anexo del pavillón de Os Remedios después de disputar la competición autonómica disputada el domingo en doble jornada.

Más de dos centenares de participantes se dieron cita en el anexo de Os Remedios para competir en el Campeonato Gallego-Xunta de Galicia, que por quinto año consecutivo se realizó en Ourense. El campeonato, que estuvo patrocinado por el Consello Municipal de Deportes y organizado por el departamento de Jiu Jitsu y la delegación ourensana de la Federación Gallega, contó con la actuación local del Club Jiu Jitsu Marbel, que en categoría absoluta consiguió seis oros.

Yago-Nguyen Rodríguez consiguió el doblete en lucha y ne-waza -94 kilos, Leire Carrera en lucha -57 y Catuxa González en lucha +70 kilos. En ne-waza, Juan Seoane añadió otro oro en -85 kilos. En sub-18, los jóvenes Lucía Caneiro y Mateo Alonso lograron su primer oro regional, respectivamente en lucha -57 y -85 kilos.

A Coruña y Ourense

Una vez más, las provincias de A Coruña y Ourense fueron las más representadas y acapararon los podios. Durante todo el día, los mejores jiujitsukas brillaron en los diferentes combates que se llevaron a cabo en el anexo de Os Remedios.