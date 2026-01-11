ÚLTIMA HORA
Carga su peso sobre el rival para derribarlo durante el Campeonato Gallego de Jiu Jitsu.
Carga su peso sobre el rival para derribarlo durante el Campeonato Gallego de Jiu Jitsu. | Miguel Ángel

Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes

COMPETICIÓN

El Pabellón de Os Remedios se convirtió en un tatamí inmenso para acoger el Campeonato Gallego de Jiu Jitsu Trofeo Cidade Ourense organizado por el Club Marbel Ourense

La actividad deportiva en Ourense sigue con toda la intensidad en 2026 al igual de como acabó 2025. El Pabellón de Os Remedios se convirtió en un tatamí inmenso para la celebración del Campeonato Gallego de Jiu Jitsu Trofeo Cidade Orense.

Hasta el recinto ourensano se trasladaron los mejores deportistas desde las categorías base hasta las absolutas con el objetivo de salir vencedores en una jornada que comenzó desde la mañana con los más pequeños. El turno vespertino fue para la categoría absoluta.

Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
1/15 Dos pequeños deportistas agarrados con el objetivo de derribar a su oponente. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
2/15 Ambos deportistas intentan lograr un agarre que les permita dominar al rival. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
3/15 El deportista de azul intenta romper el agarre de su rival. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
4/15 Las gradas de Os Remedios se llenaron de familiares para apoyar a los deportistas. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
5/15 A pie de tatamí no pierden detalle los jóvenes de todos los combates y animan a sus compañeros. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
6/15 El joven de blanco baja el pecho para evitar el agarre del rival vestido de azul. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
7/15 Una sonrisa se dibuja en el rostro del deportista al mandar al suelo a su oponente. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
8/15 La joven deportista somete con habilidad a su rival. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
9/15 El joven recibe orgulloso el cambio de cinturón. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
10/15 El deportista de cinta naranja logra colocar su pierna detrás de su rival para buscar el derribo. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
11/15 En el suelo busca que su rival se rinda. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
12/15 Las dos deportistas agarran fuertemente a su rival del judogi. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
13/15 Busca el giro y derribo. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
14/15 Intenso duelo el que se vivió sobre el tatamí de Os Remedios. / Miguel Ángel
Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
15/15 Pelean con gran esfuerzo. / Miguel Ángel

