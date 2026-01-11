Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes

Carga su peso sobre el rival para derribarlo durante el Campeonato Gallego de Jiu Jitsu.

El Pabellón de Os Remedios se convirtió en un tatamí inmenso para acoger el Campeonato Gallego de Jiu Jitsu Trofeo Cidade Ourense organizado por el Club Marbel Ourense

La actividad deportiva en Ourense sigue con toda la intensidad en 2026 al igual de como acabó 2025. El Pabellón de Os Remedios se convirtió en un tatamí inmenso para la celebración del Campeonato Gallego de Jiu Jitsu Trofeo Cidade Orense.

Hasta el recinto ourensano se trasladaron los mejores deportistas desde las categorías base hasta las absolutas con el objetivo de salir vencedores en una jornada que comenzó desde la mañana con los más pequeños. El turno vespertino fue para la categoría absoluta.