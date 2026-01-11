Galería | El Campeonato Gallego de Jiu Jitsu celebrado en Ourense, en imágenes
COMPETICIÓN
El Pabellón de Os Remedios se convirtió en un tatamí inmenso para acoger el Campeonato Gallego de Jiu Jitsu Trofeo Cidade Ourense organizado por el Club Marbel Ourense
La actividad deportiva en Ourense sigue con toda la intensidad en 2026 al igual de como acabó 2025. El Pabellón de Os Remedios se convirtió en un tatamí inmenso para la celebración del Campeonato Gallego de Jiu Jitsu Trofeo Cidade Orense.
Hasta el recinto ourensano se trasladaron los mejores deportistas desde las categorías base hasta las absolutas con el objetivo de salir vencedores en una jornada que comenzó desde la mañana con los más pequeños. El turno vespertino fue para la categoría absoluta.
1/15Dos pequeños deportistas agarrados con el objetivo de derribar a su oponente./Miguel Ángel
2/15Ambos deportistas intentan lograr un agarre que les permita dominar al rival./Miguel Ángel
3/15El deportista de azul intenta romper el agarre de su rival./Miguel Ángel
4/15Las gradas de Os Remedios se llenaron de familiares para apoyar a los deportistas./Miguel Ángel
5/15A pie de tatamí no pierden detalle los jóvenes de todos los combates y animan a sus compañeros./Miguel Ángel
6/15El joven de blanco baja el pecho para evitar el agarre del rival vestido de azul./Miguel Ángel
7/15Una sonrisa se dibuja en el rostro del deportista al mandar al suelo a su oponente./Miguel Ángel
8/15La joven deportista somete con habilidad a su rival./Miguel Ángel
9/15El joven recibe orgulloso el cambio de cinturón./Miguel Ángel
10/15El deportista de cinta naranja logra colocar su pierna detrás de su rival para buscar el derribo./Miguel Ángel
11/15En el suelo busca que su rival se rinda./Miguel Ángel
12/15Las dos deportistas agarran fuertemente a su rival del judogi./Miguel Ángel
13/15Busca el giro y derribo./Miguel Ángel
14/15Intenso duelo el que se vivió sobre el tatamí de Os Remedios./Miguel Ángel