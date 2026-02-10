El bádminton ourensano acudió a su cita con la Hungarian Championships

Xoel Álvarez, del Club Athlos,, segundo por la izquierda, en el Hungarian Junior Championships disputada en la ciudad de Pécs (Hungría).

El bádminton ourensano de cantera continúa codeándose con la élite nacional e internacional. Xoel Álvarez, una de las grandes promesas de este deporte, acaba de tener presencia en un torneo de máximo nivel. El integrante del Club Athlos acudió a la decimosexta edición del Multi Alarm Hungarian Junior Championships 2026, un evento que se disputó entre los días 5 y 8 en la ciudad húngara de Pécs.

Xoel Álvarez tuvo trabajo triple, ya que compitió en los cuadros individual masculino, dobles mixtos y dobles masculino.

Su mejor actuación llegó en dobles masculino, cuadro en el que rozó el podio, ya que firmó una sensacional quinta posición. Formó pareja con Adrián Rodríguez, componente del Club Bádminton As Neves, con el que alcanzó la ronda de cuartos de final. Ahí cedieron ante los rumanos Calin Grajdieru y Maxim Iacob en dos igualadísimos sets, por 21-17/21-18.

En la modalidad de dobles mixtos formó pareja con Sara del Castillo, del Club de Mar San Amaro, cayendo en dieciseisavos ante el tándem búlgaro formado por Georgi Rupstov y Elena Popivanova por un doble 21-17.

En el cuadro individual Xoel Álvarez se quedó en R64, fase en la que cedió ante el portugués Cesar Rodrigues por 21-10/21-16.

En Cedeira

Francisco Javioer Galicia y Dolores Sarmiento. | Cedida

La otra cita para el Athlos tuvo fue en el segundo Memorial Juan Antonio Rodríguez en categoría sénior que se disputó en la localidad coruñesa de Cedeira. Dolores Sarmiento logró la plata en el cuadro individual femenino C1-C2 y dobló metal junto a Francisco Javier Galicia en dobles femenino C2.