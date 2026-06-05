El Barrocás quiere volver a División de Honor B

El Barrocás no pierde el tiempo. Hace un año que cayó de las categorías nacionales de hockey hierba y aunque se encuentra renovando la plantilla y no era el objetivo, luchará por regresar a la División de Honor B. Este fin de semana ejerce de anfitrión en el sector semifinal que desde este viernes se disputa en el campo de Mariñamansa. Se las verá con el Santomera murciano, el DxT Madrid Sur madrileño así como el Xaloc valenciano, que parece el rival a batir. Cuatro equipos en busca de un único billete para el play off final que reunirá a cuatro equipos y dos plazas de ascenso.

Roberto Oliveira, entrenador del conjunto ourensano, reconoce que “es un sector semifinal duro, porque solo se clasifica uno y no tienen margen para el error. De todas formas, jugamos en casa y tenemos que ser favoritos”.

Tres días de competición y un partido cada día. Los ourensanos abren el sector este viernes por la tarde a las 17:00 horas con el Santomera como rival. A las 19:00, turno para el duelo entre el DxT Sur-Xaloc. El sábado, segunda jornada con los duelos Xaloc-Santomera (17:00) y DxT Sur-Barrocás (19:00). Y el domingo, la última jornada con los partidos Santomera-DxT Sur (10:00) y Barrocás-Xaloc (12:00).

El técnico del Barrocás, equipo que ya ganó la Liga cediendo tan solo un empate y que viene de triunfar en la Final a 4 de la Copa Galicia, reconoce que “esta temporada no partíamos, como otras veces, con el objetivo claro de volver a ascender. Apenas hay seis o siete jugadores del pasado curso, por lo que estamos en un claro proceso de renovación, con un infantil en la plantilla y seis jugadores que nunca jugaron en División de Honor B. Los que siguen están siendo la columna vertebral del equipo, bien apoyados por algunos jugadores que subieron de la cantera y los que fichamos de otros equipos. El grupo está animado y creo que llegamos en un buen momento, como se demostró en la Copa Galicia, en la que estuvimos muy serios”.

Llegados hasta aquí y después de una temporada en la que los naranjas están cumpliendo con creces, Oliveira tiene claro que “el objetivo es meterse en la final. Nuestro proyecto ya no es el de ascender, es sacar jugadores y trabajar a varios años vista, pero tal y como estamos jugando, tenemos nivel para ascender, por lo que no vamos a renunciar a nada”, finaliza. La mejor noticia, que aunque no está al cien por cien ya que solo ha disputado tres partidos, jugará Xurxo Cid.