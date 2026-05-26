Mariñamansa coronó a cinco equipos en el Campeonato Gallego de hockey hierba

Jugada de uno de los partidos de los Campeonatos Gallegos en Mariñamansa.

Por segundo fin de semana consecutivo, el campo de Mariñamansa se convirtió en la capital del hockey hierba autonómico. El campo ourensano acogió cinco Campeonatos Gallegos que coronaron al CSA Ourense prebenjamín mixto, al APA Oleiros benjamín mixto, al CH Albor cadete femenino, al CH Barrocás cadete masculino y al Ourensticks juvenil masculino.

La categoría más joven, la prebenjamín, reunió a ocho equipos mixtos: CSA Ourense, Santo Domingo de Padrón “A” y “B”, Verín, Albor, Barrocás, Escola, Atlántico, OurenSticks, Baronceli y Támega. El CSA Ourense se quedó el título al superar en la final al Padrón HC, mientras que el Támega Verín se alzó con el tercer puesto.

La categoría benjamín, también mixta, citó a Albor, Escola, Marinenses, Verín, Barrocás, Atlántico, CSA Ourense y APA Oleiros. Los puestos de honos los ocuparon el APA Oleiros como campeón, el Albor subcampeón y el Barrocás tercero.

En la categoría cadete femenina, el Albor logró el título al llevarse la final a doble partido ante el Escola coruñés por 10-0 y 8-0. En cadete masculino, éxito del Barrocás ante el Cidade de Ourense, con victorias por 7-1 y 5-0. En juvenil masculino se impuso el Ourensticks, que ganó primero 8-4 y cayó después 2-4 con el Escola.