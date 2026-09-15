Uno de los bikers, durante el descenso por el Casco Vello de Ourense.
Uno de los bikers, durante el descenso por el Casco Vello de Ourense. | Alán Pérez

Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense

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Casi un centenar de ciclistas de categoría base, llegados desde toda Galicia, realizaron un descenso por el Casco Vello ourensano

El Casco Vello acogió por segundo año consecutivo el Mini DHU Cidade de Ourense, una prueba organizada por el Maese Riders y en el que se dieron cita casi un centenar de bikers llegados desde diferentes puntos de Galicia. En categoría alevín e infantil, la salida fue desde el Mirador de San Francisco; mientras que los benjamines, promesas y principiantes los hicieron desde la Praza do Correxidor. En todas las categorías, la meta estuvo instalada en As Burgas.

En cuanto a los resultados ourensanos, destacan los segundos puestos de Carla González (CC Maceda), en principiante femenina; y Sofía Filgueira (Maese Riders), en infantil femenina; y el tercer puesto de Martín Blanco (CC Maceda), en alevín.

En cuanto a los ganadores, en promesa se impuso Aitor Castro (O Rosal); en benjamín, Maek Álvarez (Bici Verde); en principiante, Joel Lorenzo (O Rosal) y Ugha Fariñas (Pinaster); en infantil, Marco Valencoso (Pinaster) e Inés Araújo (Vigoenduro); y en alevín, David Pena (Narón) y Antía Romar (Gacela).

Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
1/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
2/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
3/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
4/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
5/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
6/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
7/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
8/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
9/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
10/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
11/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
12/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
13/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
14/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
15/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
16/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
17/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
18/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
19/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
20/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez
Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense
21/21 Los bikers, cuesta abajo, pero con frenos por el Casco Vello de Ourense | Alán Pérez

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