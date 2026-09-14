Carlos Moure, presidente de la Fundación ADO Moure: “Andar en bicicleta te da una libertad absoluta”

Si hay una persona en la provincia que conoce a la perfección el mundo del ciclismo y lleva en la sangre esta afición es, sin duda, Carlos Moure (Ourense, 1957). Su gran amor por este deporte lo llevó a presidir la Fundación ADO Moure con la que ayuda a los ciclistas. Sin embargo, en un momento donde hay cada vez más gente en bicicleta por las carreteras, él ve con un gran pesimismo el plano competitivo ante la escasez de carreras por las trabas burocráticas.

Pregunta. ¿Está el ciclismo aficionado en Ourense en su mejor momento?

Respuesta. Hay cada vez más gente andando en bicicleta, pero lo que es la competición cada vez hay menos. Es casi imposible organizar pruebas debido a una burocracia asfixiante y a exigencias desmedidas. Además, las federaciones no apoyan a los clubes históricos, los cuales están desapareciendo.

P. ¿Cómo ha evolucionado este deporte desde la pandemia?

R. Ha ido a peor. Ahora mismo a las instituciones, lo que no es deporte que le pertenezca a ellos, no les interesa absolutamente nada.

P. Sin embargo, la provincia de Ourense cuenta con una orografía que propicia que haya grandes ciclistas…

R. Sí, la verdad es que tenemos tres o cuatro ciclistas profesionales buenos, tenemos el territorio, tenemos todo lo ideal para hacer pruebas, pero por muchas circunstancias la gente se ha acomodado. Sobre todo por el tema burocrático.

P. Ante este panorama, ¿es viable organizar una carrera?

R. Se está haciendo total y absolutamente inviable ante las exigencias que hay. Hace unos días, un ciclista organizó una carrera y le pedían 40 o 38 motos de enlace. Por otra parte, nosotros cuando organizamos todos estos años las carreras de ciclismo teníamos 200 y pico participantes, pero que cada vez hay menos gente que quiera competir.

P. Todo esto en un momento en el que el ciclismo aficionado vive un momento dulce…

R. Claro, hay muchísima gente andando en bici, pero no hay carreras ni eventos ni posibilidad de que tú compitas.

P. ¿Cuál es el mayor beneficio que proporciona la bicicleta?

R. Es una satisfacción enorme a nivel de salud tanto física como mental. Te permite conocer muchos lugares a diferencia de otros deportes. El único problema que tiene, evidentemente, es la falta de respeto y de empatía. La bicicleta te da libertad absoluta, te permite ir a donde tu mente te lleve y afrontar los retos que a ti te apetezcan.

P. Usted que siempre ha sido un luchador activo de cara a la seguridad de los ciclistas en la carretera, ¿cree que ha mejorado la conciencia en los conductores?

R. Evidentemente se ha mejorado mucho, pero hay una pequeña minoría que es la que más visibilidad tiene. Gente que piensa que solamente tienen ellos el poder de circular y no concibe que una bicicleta es un medio de transporte igual que puede ser un coche y que tenemos las mismas obligaciones y derechos. Precisamente, los derechos no nos los quieren dar bajo ningún concepto.

P. Si pudiera cambiar una norma vial para proteger al ciclista, ¿cuál sería?

R. Evidentemente, todo pasa por la educación y el respeto. La base de la seguridad vial es educación, formación y sanción. Si no hay sanción, pues no hay nada. Si haces lo que quieres y no tienes ninguna sanción, al final haces lo que quieras.

P. El próximo domingo es el día de la bici, ¿qué importancia tiene esta celebración?

R. Precisamente tiene la importancia de eso, de concienciación, sensibilización y respeto, de que sientan que los niños puedan salir a dar una vuelta en bicicleta por la ciudad. En mi opinión es el único día de todo el año que cogen la bicicleta y pueden pasar por las calles de Ourense. Es una tristeza enorme.

P. Por último, me gustaría hacerle cuatro preguntas sobre sus preferencias ciclistas. ¿Bicicleta de carretera o de montaña, con cúal se queda?

R. Para mí siempre ha sido la carretera. Al monte no debes ir solo, si te pasa algo y no hay cobertura, te quedas ahí tirado y te comen los lobos. Sin embargo, por la carretera siempre pasa alguien que puede socorrerte.

P. ¿Frenos de disco o de zapata?

R. Indistintamente, me vale tanto la una como la otra.

P. ¿Salir con potenciómetro o sin potenciómetro (elemento que mide la fuerza al pedalear)?

R. A mí no me gusta el potenciómetro, me gustan las sensaciones y la velocidad.

P. ¿Rodar en llano o subir puertos de montaña?

R. Me gusta subir, siempre me gustó subir. Es mucho más bonito.

P. ¿Cuál es la mejor ruta de Ourense para hacer en bici?

R. La ruta del Ribeiro. Fue la primera ruta señalizada de preferencia de utilización del ciclista en Galicia y una de las primeras de España.