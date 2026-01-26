☔ LLUVIAS INTENSAS
Suspendido el tren convencional entre Ourense y Vigo o Santiago

Billar +Deporte La Región

FOMENTO DE DEPORTE

Esta vez el turno es para el billar que junto con Clube ourensan de pool organiza en su local una jornada para acercar este deporte.

28 ene

Detalles del evento

Ourense
28 ene
17:30 horas
Presencial
Mesa de billar disponible para socios.
Billar +Deporte La Región | La Región

+Deporte La Región sigue impulsand actividades para fomentar la práctica deportiva en la provincia. Esta vez el turno es para el billar que junto con Clube ourensan de pool organiza en su local una jornada para acercar este deporte.

La cita es el miércoles 28 a las 17:30 horas. Puedes inscribirte aquí hasta el martes a las 20:00 horas. Esta es una actividad exclusiva para miembros do Clube Ourensán de Pool.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats