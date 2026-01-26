FOMENTO DE DEPORTE
Billar +Deporte La Región
Detalles del evento
+Deporte La Región sigue impulsand actividades para fomentar la práctica deportiva en la provincia. Esta vez el turno es para el billar que junto con Clube ourensan de pool organiza en su local una jornada para acercar este deporte.
La cita es el miércoles 28 a las 17:30 horas. Puedes inscribirte aquí hasta el martes a las 20:00 horas. Esta es una actividad exclusiva para miembros do Clube Ourensán de Pool.
