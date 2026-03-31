Los binomios más completos, en Sandiás

Los saltos tuvieron parte del protagonismo durante el concurso completo de equitación celebrado en Sandiás.

Un reto para los todoterreno. Cita novedosa en el Hipódromo de Antela, en Sandiás, con el primer Provincial de concurso completo “tres en uno”. Una competición que unió la doma, el cross y el salto, pensada para los binomios más completos. Una especie de triatlón equino que dejó una jornada espectacular y que disfrutaron los y las deportistas y el público asistente.

En el apartado deportivo, en el grupo CCET-40, la victoria fue para Anna Czarnowska, a lomos de Mikeltos, que tuvo una puntuación de 40,2. Patricia Pérez (Amapola AGR) y María Soto (Galaxa) fueron segunda y tercera.

Dentro de la categoría CCET-60, la victoria la consiguió David Alonso (Chusquez), que se quedó en 37,8 puntos, con Marina Rivero (Canela) y Sabela Sulleiro (Brilhante) a continuación. Y, por último, en el grupo CCET-80, Carmen Pérez (Valentín) impuso su ley quedando por delante de Noa Bobillo (Talabartero Candau II) y de Daniel Vázquez (Furst Krack MSZ).

Nombres propios de una disciplina novedosa que cumplió con las expectativas sobre la arena del Hipódromo de Antela.