SEMANA SANTA
Programas de la celebración en la provincia
Sandiás disfruta con el Campeonato Provincial de Concurso completo de hípica.
Sandiás disfruta con el Campeonato Provincial de Concurso completo de hípica. | Xesús Fariñas

Galería | Sandiás disfruta con el Campeonato Provincial de Concurso completo de hípica

JINETES Y AMAZONAS

El hipódromo de Sandiás fue escenario del Campeonato Provincial de Concurso Completo. Los participantes dejaron todo en la arena y se disfrutó de una gran jornada de hípica.

La hípica vuelve a Ourense. El hipódromo de Sandiás fue el escenario para el Campeonato Provincial de Concurso completo donde los mejores jinetes y amazonas de la provincia se dieron cita para una gran jornada.

Los tándems estuvieron compitiendo sobre la arena demostrando que la hípica ourensana tiene mucho talento.

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1/10 Jinete y amazonas sobre sus caballos antes de competir. | Xesús Fariñas
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2/10 Supera sin problema el obstáculo con su caballo. | Xesús Fariñas
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3/10 El jinete disfruta de la competición a lomos de su caballo. | Xesús Fariñas
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4/10 Carmen y Claudia, dos amazonas ante la cámara antes de competir. | Xesús Fariñas
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5/10 Con un elegante salto el caballo supera el obstáculo. | Xesús Fariñas
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6/10 Concentración en la amazona para superar con éxito el obstáculo durante su ronda de competición. | Xesús Fariñas
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7/10 Sin problema supera el obstáculo en la jornada celebrada en Sandiás. | Xesús Fariñas
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8/10 La potencia del caballo en el salto para superar un obstáculo. | Xesús Fariñas
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9/10 El buen tiempo acompañó durante la jornada de hípica en Sandiás. | Xesús Fariñas
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10/10 El caballo prepara el salto para superar el obstáculo. | Xesús Fariñas

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