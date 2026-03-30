Galería | Sandiás disfruta con el Campeonato Provincial de Concurso completo de hípica
JINETES Y AMAZONAS
El hipódromo de Sandiás fue escenario del Campeonato Provincial de Concurso Completo. Los participantes dejaron todo en la arena y se disfrutó de una gran jornada de hípica.
La hípica vuelve a Ourense. El hipódromo de Sandiás fue el escenario para el Campeonato Provincial de Concursocompleto donde los mejores jinetes y amazonas de la provincia se dieron cita para una gran jornada.
Los tándems estuvieron compitiendo sobre la arena demostrando que la hípica ourensana tiene mucho talento.
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Jinete y amazonas sobre sus caballos antes de competir.
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Xesús Fariñas
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Supera sin problema el obstáculo con su caballo.
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Xesús Fariñas
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El jinete disfruta de la competición a lomos de su caballo.
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Xesús Fariñas
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Carmen y Claudia, dos amazonas ante la cámara antes de competir.
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Xesús Fariñas
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Con un elegante salto el caballo supera el obstáculo.
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Xesús Fariñas
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Concentración en la amazona para superar con éxito el obstáculo durante su ronda de competición.
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Xesús Fariñas
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Sin problema supera el obstáculo en la jornada celebrada en Sandiás.
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Xesús Fariñas
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La potencia del caballo en el salto para superar un obstáculo.
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Xesús Fariñas
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El buen tiempo acompañó durante la jornada de hípica en Sandiás.
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Xesús Fariñas
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El caballo prepara el salto para superar el obstáculo.
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Xesús Fariñas