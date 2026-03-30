Galería | Sandiás disfruta con el Campeonato Provincial de Concurso completo de hípica

Sandiás disfruta con el Campeonato Provincial de Concurso completo de hípica.

El hipódromo de Sandiás fue escenario del Campeonato Provincial de Concurso Completo. Los participantes dejaron todo en la arena y se disfrutó de una gran jornada de hípica.

La hípica vuelve a Ourense. El hipódromo de Sandiás fue el escenario para el Campeonato Provincial de Concurso completo donde los mejores jinetes y amazonas de la provincia se dieron cita para una gran jornada.

Los tándems estuvieron compitiendo sobre la arena demostrando que la hípica ourensana tiene mucho talento.