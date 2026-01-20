Bodas de plata reluciente en el Cross Boborás

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
ANIVERSARIO DE LUJO
Si la experiencia es un grado, el Cross de Boborás tiene varios. La cita, un clásico en la provincia con el atletismo de montaña en el ADN, celebró su edición 25 por todo lo alto. Unas bodas de plata que tuvieron un gran poder de convocatoria. Los 7,4 kilómetros de recorrido obligaron a los atletas a exprimirse.
Dentro del cuadro masculino, el vencedor fue Albino Fernández (Atletismo Arenteiro), que se impuso en un sprint final emocionante e intenso a Daniel Rodríguez (A Boutureira). Ambos pararon el cronómetro en 26:50. La tercera posición fue para Marcos Rodríguez, también del Atletismo Arenteiro gracias a su 28:10.
Dentro de la competición femenina, el triunfo fue para Uxía Rodríguez (Cabo de Peñas), que detuvo el crono en 32:57, con Miriam Sarmiento (Corredores do Miño) segunda y Mireya Ferreiro (Corrida das cabras) tercera.
Fueron los principales nombres de una jornada con mucho que festejar. Permanecer tanto tiempo el calendario tiene mucho mérito y más hacerlo en tan buen estado de salud.
Absoluta masculina
1º. Albino Fernández (Atletismo Arenteiro) 26:50
2º. Daniel Rodríguez (A Boutureira) 26:50
3º. Marcos Rodríguez (Atletismo Arenteiro) 28:10
Absoluta femenina
1ª. Uxía Rodríguez (Cabo de Peñas) 32:57
2ª. Miriam Sarmiento (Corredores do Miño) 35:43
3ª. Mireya Ferreiro (Corrida das cabras) 37:04
Sub-14 masculina
1º. Miguel Martínez (Pabellón Ourense) 19:10
2º. Bruno Arqués (Esprintes Ourense) 19:10
3º. Nicolás Valencia (Ourense Atletismo) 21:26
Sub-16 masculina
1º. Marcos Barcala (Atletismo Tambre) 16:44
2º. Martín Villar (Atletismo Tambre) 17:11
3º. Martín Cid (AD Fogar) 20:08
Sub-20 femenina
1ª. Ruth Rodríguez (La Purísima) 19:03
Sub-10 masculina
1º. Martín Valencia (Ourense Atletismo) 03:27
2º. Aras García (Pinarium) 04:07
3º. Martiño Rodríguez (Multideporte Maside) 04:44
Sub-10 femenina
1ª. Érika Flores (Moraña) 04:17
2ª. Rosalía Cid (Fogar) 04:23
3ª. Sofía Gistau (Atletismo Arenteiro) 04:52
Sub-12 masculina
1º. Enzo Fernández (Atletismo Arenteiro) 03:22
2º. Teo Varela (Independiente) 03:39
3º. Marco Cano (Independiente) 03:53
Sub-12 femenina
1ª. Nagore Villar (Tambre) 03:30
2ª. Sofía Martínez (Independiente) 04:19
