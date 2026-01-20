Bodas de plata reluciente en el Cross Boborás

Primeros metros de la prueba celebrada en Boborás, con los atletas tratando de ganar la mejor posición posible dentro del pelotón.

Si la experiencia es un grado, el Cross de Boborás tiene varios. La cita, un clásico en la provincia con el atletismo de montaña en el ADN, celebró su edición 25 por todo lo alto. Unas bodas de plata que tuvieron un gran poder de convocatoria. Los 7,4 kilómetros de recorrido obligaron a los atletas a exprimirse.

Dentro del cuadro masculino, el vencedor fue Albino Fernández (Atletismo Arenteiro), que se impuso en un sprint final emocionante e intenso a Daniel Rodríguez (A Boutureira). Ambos pararon el cronómetro en 26:50. La tercera posición fue para Marcos Rodríguez, también del Atletismo Arenteiro gracias a su 28:10.

Dentro de la competición femenina, el triunfo fue para Uxía Rodríguez (Cabo de Peñas), que detuvo el crono en 32:57, con Miriam Sarmiento (Corredores do Miño) segunda y Mireya Ferreiro (Corrida das cabras) tercera.

Fueron los principales nombres de una jornada con mucho que festejar. Permanecer tanto tiempo el calendario tiene mucho mérito y más hacerlo en tan buen estado de salud.