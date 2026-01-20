ACCIDENTE FERROVIARIO
Bodas de plata reluciente en el Cross Boborás

ANIVERSARIO DE LUJO

El cross del municipio celebró a lo grande su edición 25 con los triunfos absolutos de Albino Fernández y Uxía Rodríguez

Primeros metros de la prueba celebrada en Boborás, con los atletas tratando de ganar la mejor posición posible dentro del pelotón. | Martiño Pinal

Si la experiencia es un grado, el Cross de Boborás tiene varios. La cita, un clásico en la provincia con el atletismo de montaña en el ADN, celebró su edición 25 por todo lo alto. Unas bodas de plata que tuvieron un gran poder de convocatoria. Los 7,4 kilómetros de recorrido obligaron a los atletas a exprimirse.

Dentro del cuadro masculino, el vencedor fue Albino Fernández (Atletismo Arenteiro), que se impuso en un sprint final emocionante e intenso a Daniel Rodríguez (A Boutureira). Ambos pararon el cronómetro en 26:50. La tercera posición fue para Marcos Rodríguez, también del Atletismo Arenteiro gracias a su 28:10.

Dentro de la competición femenina, el triunfo fue para Uxía Rodríguez (Cabo de Peñas), que detuvo el crono en 32:57, con Miriam Sarmiento (Corredores do Miño) segunda y Mireya Ferreiro (Corrida das cabras) tercera.

Fueron los principales nombres de una jornada con mucho que festejar. Permanecer tanto tiempo el calendario tiene mucho mérito y más hacerlo en tan buen estado de salud.

Los podios

Absoluta masculina

1º. Albino Fernández (Atletismo Arenteiro) 26:50

2º. Daniel Rodríguez (A Boutureira) 26:50

3º. Marcos Rodríguez (Atletismo Arenteiro) 28:10

Absoluta femenina

1ª. Uxía Rodríguez (Cabo de Peñas) 32:57

2ª. Miriam Sarmiento (Corredores do Miño) 35:43

3ª. Mireya Ferreiro (Corrida das cabras) 37:04

Sub-14 masculina

1º. Miguel Martínez (Pabellón Ourense) 19:10

2º. Bruno Arqués (Esprintes Ourense) 19:10

3º. Nicolás Valencia (Ourense Atletismo) 21:26

Sub-16 masculina

1º. Marcos Barcala (Atletismo Tambre) 16:44

2º. Martín Villar (Atletismo Tambre) 17:11

3º. Martín Cid (AD Fogar) 20:08

Sub-20 femenina

1ª. Ruth Rodríguez (La Purísima) 19:03

Sub-10 masculina

1º. Martín Valencia (Ourense Atletismo) 03:27

2º. Aras García (Pinarium) 04:07

3º. Martiño Rodríguez (Multideporte Maside) 04:44

Sub-10 femenina

1ª. Érika Flores (Moraña) 04:17

2ª. Rosalía Cid (Fogar) 04:23

3ª. Sofía Gistau (Atletismo Arenteiro) 04:52

Sub-12 masculina

1º. Enzo Fernández (Atletismo Arenteiro) 03:22

2º. Teo Varela (Independiente) 03:39

3º. Marco Cano (Independiente) 03:53

Sub-12 femenina

1ª. Nagore Villar (Tambre) 03:30

2ª. Sofía Martínez (Independiente) 04:19

